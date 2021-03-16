Названа причина смерти хоккеиста клуба МХЛ Тимура Файзутдинова
Капитан петербургской команды «Динамо» был госпитализирован после попадания шайбы в голову во время игры в Ярославле.
Фото, видео: Depositphotos / 6okean.gmail.com; 5-tv.ru
Причиной смерти капитана петербургского клуба МХЛ «Динамо» Тимура Файзутдинова, по информации 5-tv.ru, является остановка сердца.
19-летний хоккеист был госпитализирован прямо с ледовой арены после того, как во время игры в Ярославле с местным «Локомотивом», шайба попала ему в голову. Спортсмен не мог дышать самостоятельно и все эти дни был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.
Как сообщал ранее 5-tv.ru, молодой спортсмен был госпитализирован в отделение реанимации. За его жизнь боролись почти четверо суток.
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