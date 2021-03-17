Пушков «поставил на место» Зеленского после его слов о Крыме

Российский сенатор Алексей Пушков со скепсисом отнесся к нелестному высказыванию украинского лидера Владимира Зеленского о воссоединении Крыма с РФ.

По мнению политика, иностранный президент допустил досадную ошибку, когда назвал референдум 2014 года «фейковым». И не только потому, что вся процедура была проведена согласно всем имеющимся нормам и законам. Просто Зеленский забыл, что по факту сам является «ненастоящим» — чего только стоят его обещания.

«Фейковым был не референдум в Крыму 2014 года — фейковым был и является сам Зеленский, обещавший как кандидат в президенты одно, а делающий совсем другое. Именно потому что он фейковый, уровень его поддержки на Украине упал в четыре раза. А его „Крымская платформа“ обречена на провал», — написал Пушков на личной страничке в Twitter.

Twitter @Alexey_Pushkov

Несмотря на все имеющиеся доказательства корректного проведения процедуры присоединения Крыма к РФ, власти Киева по-прежнему надеются «вернуть» себе эту территорию. Как писал ранее 5-tv.ru, Зеленский объявил, что уже подготовил план «деоккупации и реинтеграции полуострова».

При том известно, что в 2014 году за воссоединение с Россией проголосовали 96,77% жителей курортного региона и 95,6% избирателей из Севастополя. В Кремле не раз подчеркивали, что референдум проходил в строгом соответствии с международным правом, а потому его итоги априори легитимны.