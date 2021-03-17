Мольбы не помогают: родная мать Дани Милохина разрыдалась, отчаявшись увидеть сына

|
Виктория Андреева
1 185

Знаменитый блогер до сих пор не может простить Любови Бережной предательства: женщина отдала его в детдом еще ребенком.

Мольбы не помогают: родная мать Дани Милохина разрыдалась, отчаявшись увидеть сына

Фото: Instagram @danya_milokhin

Звезды TikTok Илья и Даня Милохины сегодня зарабатывают миллионы, снимая забавные видео и рекламируя товары. Их жизни можно позавидовать: дорогие авто, крутые вечеринки, роскошные курорты. Но так было не всегда. Большую часть сознательного возраста братья провели в детском доме, изнемогая от побоев старших воспитанников и прессинга.

Родная мама Милохиных объявилась только когда СМИ и интернет-порталы начали пестрить заголовками с их именами. В надежде наладить контакт с сыновьями Любовь Бережная отправилась на телевидение, где и рассказала свою тяжелую историю: как нелегко было прокормить двоих малышей и негде было их содержать.

И если Илья поверил матери и простил ошибку молодости, то Даня наотрез отказывается слушать стенания женщины. Он неоднократно отмечал, что родные мама и папа прекрасно понимали, куда «сдали» детей и не предприняли ни единой попытки вернуть их домой. Общаться с «предателями» обретший популярность блогер отныне не намерен.

«Даня — обиженный ребенок. Времени прошло много, и я знаю, что он меня может никогда не простить. Я не пыталась связаться с Даней. Думаю, он этого не хочет. Надеюсь, когда-нибудь мы встретимся, и он все поймет», — разрыдалась Любовь в эфире шоу Дмитрия Борисова.

А в заключение своей речи добавила, что до конца своих дней будет ждать звонка от некогда брошенного сына. Женщина не оставляет надежды лично попросить прощения у Милохина.

Instagram @danya_milokhin, _ilya_milokhin_

Ранее 5-tv.ru рассказал, почему на самом деле мать отдала Даню и Илью Милохиных в детский дом.

Читайте также

-1° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
73.10
0.14 86.97
-0.02
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 18 марта, для всех знаков зодиака

Последние новости

10:01
Власти Крыма обратятся в ООН с жалобой на водную блокаду со стороны Украины
10:00
«Будем вкалывать плазму»: У Регины Тодоренко выявили неизлечимую болезнь
9:45
Фото: Гигантский морской дьявол «оседлал» волну вместе с серфером и стал звездой сети
9:44
Физики рассказали о вреде магнитов на холодильнике
9:37
Моргенштерну может грозить тюрьма за пропаганду фашизма?
9:31
Жестоко убитый в Уфе адвокат получал угрозы от подозреваемого в преступлении

Сейчас читают

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 18 марта, для всех знаков зодиака
Как определить влюблен ли в вас мужчина согласно его знаку зодиака
Идеальные пары по знаку зодиака, которые будут счастливы вместе
Можно крестить и пить вино? ТОП-4 малоизвестных факта о Великом посте

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Что изменится в жизни россиян с 1 марта
Стало известно, как накопить пенсию в сто тысяч рублей
2021: Встречаем год Белого Металлического Быка правильно
Гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака