Погибший в Уфе юрист успел назвать имя убийцы — видео 18+

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Светлана Шевченко
Эксклюзив 1 023

Известно, что конфликт начался в машине и перерос в драку на улице с поножовщиной.

Фото, видео: depositphotos / krsmanovic; 5-tv.ru

Погибший в Уфе от ножевого ранения юрист Сергей Елисеев успел назвать имя убийцы тем, кто пытался оказать ему первую помощь.

«Стас… Стас Яшин», — прозвучало из его уст.

Действительно ли это тот человек, что нанес смертельные удары, установит следствие. На данный момент известно, что конфликт начался в машине и перерос в драку на улице с поножовщиной.

По информации 5-tv.ru, предполагаемый нападавший являлся должником, в суде с которым погибший Елисеев представлял другую сторону и отсудил какие-то деньги.

«Он его пырнул два раза в машине, потом сбежал. По проезжей части, понимаете, по Пушкину бежал. Никто не мог спасти. В итоге он его повалил и нанес ему пять ножевых ранений», — рассказала одна из свидетельниц трагедии, произошедшей среди бела дня на оживленном перекрестке.

Предварительно, подозреваемый в убийстве попытался после этого свести счеты с жизнью в одном из соседних дворов. Его нашли и доставили в больницу в тяжелом состоянии.

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