«Кармическое число 20»: Какая судьба ждет ребенка Арнтгольц и Богатырева?
Малыш родился с разницей в 20 дней со своим двоюродным братом — сыном Ольги Арнтгольц.
Фото, видео: Instagram @tarntgoltsofficial; 5-tv.ru
Сын актеров Марка Богатырева и Татьяны Арнтгольц сможет превзойти своих родителей в успехе и таланте. Определенный отпечаток на его судьбу наложит число 20. Об этом в 5-tv.ru рассказала таролог Марианна Абравитова.
По ее словам, малыш в будущем сможет стать и поэтом, и режиссером, и музыкантом - так или иначе ребенок раскроет себя в сфере искусства. С колыбели он будет проявлять себя как артист.
«Он взял самое лучшее от своих родителей: талант, харизма, успешность. Ему популярность среди людей обеспечена. Его многогранность даже превосходит многогранность его родителей», — подчеркнула Абравитова.
Ясновидящая заметила неслучайную закономерность — у сестры-близняшки Татьяны Арнтгольц Ольги родился тоже мальчик, только на 20 дней раньше. А между сестрами разница во времени рождения 20 минут.
«Это кармическое число в роду Арнтгольц. Это некий знак качества, который гарантирует, что человек будет успешным, что человек имеет свою миссию на этой земле», — заявила таролог.
Абравитова добавила, что братья, вероятно, оба займутся искусством. Возможно, у них будут схожие вкусы при выборе возлюбленных. Их судьбы пересекутся.
Ранее 5-tv.ru писал, что у Богатырева и Арнтгольц родился сын. Его назвали Данилой. Для Марка это первый ребенок, а у Татьяны есть дочь от предыдущего брака.
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