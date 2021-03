Трудности перевода? Как западные СМИ объяснили поговорку от Путина

Крупные американские и европейские СМИ, в частности, столь уважаемые, как агентства Reuters, Bloomberg и France-Presse, полностью исказили смысл детской поговорки, которую ранее президент России Владимир Путин произнес применительно к американскому лидеру Джо Байдену.

Twitter @DarrenEuronews

Поговорку «кто обзывается – сам так называется», они перевели как «it takes one to know one». По-русски эта фраза будет звучать как «рыбак рыбака видит издалека». Таким образом, зарубежные СМИ доносят до своей аудитории мысль о том, что Путин якобы признал слова об «убийце», ранее прозвучавшие в его адрес в интервью Байдена телеканалу АВС. То есть президент России как бы соглашается с тем, что он «рыбак».

Twitter @ReutersUS

На самом деле поговорка, сказанная Путиным, переводится на английский как «I am rubber, you are glue. Bounces off me and sticks to you». Соответственно, журналисты ведущих и авторитетных изданий США и Европы либо плохо понимают русский язык либо намеренно искажают данные, адресованные читателям, что в любом случае показательно характеризует качество подаваемой ими информации.

Twitter @AFP

Как ранее сообщал 5-tv.ru, Владимир Путин ответил на обвинения Джо Байдена детской поговоркой.