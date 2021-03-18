В Белом доме отреагировали на предложение Путина о разговоре с Байденом

В Белом доме отреагировали на предложение Владимира Путина провести дискуссию в прямом эфире с Джо Байденом. Ранее российский лидер заявил, что готов пообщаться с коллегой из Вашингтона в пятницу, 19 марта, или в понедельник, 22 марта. Официальный представитель администрации американского президента Джен Псаки в свою очередь отметила высокую занятость главы США в ближайшее время.

«Мне нечего вам сообщить, если говорить о будущих переговорах, президент завтра будет в Джорджии, и будет очень занят», — сказала она в ходе брифинга, трансляция которого ведется на YouTube-канале Белого дома.

В то же время сам Байден признался, что не сожалеет о своих резких высказываниях в адрес Владимира Путина. Позицию американского лидера на этот счет также озвучила Псаки.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент России Владимир Путин предложил лидеру США Джо Байдену продолжить дискуссию в прямом эфире, что будет интересно для граждан обеих стран.