В Белом доме отреагировали на предложение Путина о разговоре с Байденом

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Карина Бернтгольц
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Сам американский лидер заявил, что не жалеет о своем высказывании в адрес главы РФ.

В Белом доме отреагировали на предложение Путина о разговоре с Байденом

Фото: www.globallookpress.com / Ting Shen

В Белом доме отреагировали на предложение Владимира Путина провести дискуссию в прямом эфире с Джо Байденом. Ранее российский лидер заявил, что готов пообщаться с коллегой из Вашингтона в пятницу, 19 марта, или в понедельник, 22 марта. Официальный представитель администрации американского президента Джен Псаки в свою очередь отметила высокую занятость главы США в ближайшее время.

«Мне нечего вам сообщить, если говорить о будущих переговорах, президент завтра будет в Джорджии, и будет очень занят», — сказала она в ходе брифинга, трансляция которого ведется на YouTube-канале Белого дома.

В то же время сам Байден признался, что не сожалеет о своих резких высказываниях в адрес  Владимира Путина. Позицию американского лидера на этот счет также озвучила Псаки. 

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент России Владимир Путин предложил лидеру США Джо Байдену продолжить дискуссию в прямом эфире, что будет интересно для граждан обеих стран.

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