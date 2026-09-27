Путин поздравил президента Туркменистана и национального лидера страны с Днем независимости

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Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 29 0

Глава российского государства высоко оценил вклад каждого в развитие республики.

Путин поздравил Туркменистан с Днем Независимости

Фото: © РИА Новости/Кристина Кормилицына

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Президент России Владимир Путин отправил поздравительные телеграммы по случаю Дня Независимости Туркменистана президенту страны Сердару Бердымухамедову и ее национальному лидеру Гурбангуле Бердымухамедову. Об этом сообщили в Кремле.

Глава российского государства отметил, что под руководством Сердара Бердымухамедова Туркменистан продолжает уверенно идти по пути динамичного социально-экономического развития. Кроме того, политика позитивного нейтралитета, которую придерживается Ашхабад, способствует упрочению безопасности в Центральноазиатском и Каспийском регионах.

Обращаясь к президенту Туркменистана, Путин сказал о том, что отношения между нашими странами носят характер углубленного стратегического партнерства. Также он высоко оценил вклад национального лидера республики Гурбангулы Бердымухамедову в развитие Туркменистана.

«Курс позитивного нейтралитета, в формирование и реализацию которого Вы внесли огромный личный вклад, несомненно, является важным фактором обеспечения региональной стабильности и безопасности», — говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

Кроме того, Путин пожелал Сердару Бердымухамедову и Гурбангуле Бердымухамедову здоровья и успехов, а народу Туркменистана — мира и процветания.

До этого президент РФ поздравил Сердара Бердымухамедова с 45-летием.

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Путин поздравил президента Туркменистана и национального лидера страны с Днем независимости

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