Жорин посоветовал девушкам «экспериментальный» способ выйти замуж

Адвокат Сергей Жорин с юмором отнесся к смелому эксперименту светской львицы Виктории Бони на дне рождения ее дочери. Девушка в образе ведьмы легла в гроб.

Юрист не видит в этом каких-либо сакральных значений, а даже смело предположил, что таким образом можно снять венец безбрачия. Он обратил внимание на то, что продюсер Бари Алибасов после того, как десять лет назад устроил собственные фальшивые похороны с лежанием в гробу и поездкой в крематорий, обрел не только долголетие, но и семейное счастье в браке с актрисой Лидией Федосеевой-Шукшиной.

«Он словно снял венец безбрачия, потому что вскоре после этого ритуала с возложением самого себя в гроб и поездкой в крематорий Бари Алибасов женился на Лидии Николаевне Шукшиной, с которой они долгие годы дружили, но вот тут решили пожениться», — напомнил адвокат в беседе с 5-tv.ru.

Жорин подчеркнул, что даже громкие — на всю страну — скандалы не развели продюсера и актрису, а, наоборот, сплотили — недавно Шукшина отказалась от своего требования о расторжении брака, и они с Алибасовым снова муж и жена.

«Может быть, побочным действием возложения себя в гроб является снятие венца безбрачия. Поэтому, девушки, рекомендую поэкспериментировать», — посоветовал Жорин.

Кто знает, возможно, после смелых экспериментов в личной жизни Виктории Бони произойдут грандиозные изменения и таблоиды облетят свадебные фото селебрити. Ведь буквально летом прошлого года она жаловалась, что ей одиноко.

«Мужа нет, парня нет. Достало это одиночество», — эмоционально призналась тогда 40-летняя телеведущая.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, звездный адвокат Сергей Жорин рассказал, что после лежания в гробу и организации собственных мнимых похорон продюсер Бари Алибасов стал «словно Кощей Бессмертный», которого не берут никакие напасти.