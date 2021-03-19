Нелюдимый: что известно об умершем актере Александре Казимирове

Добрый, отзывчивый, человек с прекрасным чувством юмора — так говорят о талантливом актере Александре Казимирове его родные и близкие. Он умер 13 марта на родине, в Одессе, однако трагическое известие дошло до России только спустя неделю. Коллеги выражают самые искренние соболезнования семье большого профессионала.

Тайна за семью печатями

Несмотря на многочисленные роли в кино и широкую узнаваемость Казимирова, о его личной жизни практически ничего не известно. Рассказывать о себе Александр не любил да и от интервью обычно отказывался.

Знаменитый актер родился в Одессе 8 июля 1944 года. По окончании школы поступил в местное театрально-художественное училище. Он с самого детства мечтал о карьере в искусстве, и удача ему улыбнулась: завершив обучение, Саша был принят в трупу Одесского русского драматического театра имени А. Иванова.

Кадр из сериала «Дружная семейка» (2001-2004) реж. Юрий Стыцковский, Александр Полынников

Кого только не играл Казимиров! Был и Карандашевым в «Бесприданнице», и Парисом в «Ромео и Джульетте», и даже Гибнером из «Ревизора», поставленного по Николаю Васильевичу Гоголю — театральных работ хоть отбавляй. А вот в кино Александра позвали сниматься несколько позже.

Его первой картиной стало «Синее небо», вышедшее в прокат в далеком 1971 году. Фильм повествует о жизни и труде врачей-офтальмологов, тех, кто возвращает отчаявшимся людям зрение. В полном метре Казимиров сыграл роль инженера Виктора Самарцева. Действие происходит в стенах научного Института глазных болезней имени Филатова.

Дебютный проект послужил прекрасным началом карьеры Александра в кинематографе. Но большую славу ему все же принесли такие культовые картины, как «Приключения Электроника», «Капитан Немо», «Сонька Золотая Ручка», «В поисках капитана Гранта», ну и конечно многосерийный детектив «Ликвидация», напоминает «Утро.ру».

Любимая

Кадр из фильма «Время для размышлений» (1982) реж. Сергей Ашкенази

О семье Казимирова также известно мало. Его супругой была советская и украинская актриса Наталья Дубровская. В 1966 году она окончила Одесское театрально-художественное училище, а после устроилась в драматический театр, где служил и сам Александр.

В 90-е Наталья активно работала на телевидении, исполняла разные роли в комедийных проектах »Джентльмен-шоу» и »Маски-шоу». В 2000-е играла в сериале «Дружная семейка». Дубровская скончалась в возрасте 69 лет в 2015 году. Ее похоронили на родине.

Ранее 5-tv.ru рассказал, каким уникальным качеством обладал Александр Казимиров, скоропостижно скончавшийся на 77-м году жизни в Одессе.