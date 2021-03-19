Рунический гороскоп на неделю с 22 по 28 марта для всех знаков зодиака

Ежедневно миллионы людей ходят, разводя руки, в поисках счастья. Но что же им на самом деле нужно: богатство, успех, личная реализация или теплый домик на берегу океана? Ответить на этот вопрос несложно, если разбираться в рунах, — таинственных знаках, способных наставить на истинный путь.

Эксперт в этой области, провидец Игорь Вечерский в эксклюзивном интервью 5-tv.ru, рассказал, что какие сюрпризы уготовила Вселенная для представителей разных знаков зодиака.

Овен

Руны дагаз, йера и перевернутый турисаз сулят представителям этого знака довольно продуктивную неделю в профессиональной сфере деятельности, в работе и труде. Они напоминают, что путь к Олимпу порой заслоняют прежние неудачи, ошибки. Как только Овны разберутся с проблемами, отложенными в долгий ящик, представится возможность продвинуться дальше.

Телец

Перевернутый лагуз, перевернутый турисаз и соуло советуют Тельцам ближайшие семь дней посвятить время творческой самореализации и различного рода социальным активностям. Все это необходимо не только для достижения новых высот, но и душевного равновесия.

Близнецы

Перевернутая беркана, перевернутый лагуз и перевернутый ансуз рекомендуют Близнецам очень внимательно прислушиваться к словам окружающих, а также тщательно следить за собственной речью. Любое неосторожное высказывание может подпортить репутацию. Необходимо также отложить до лучших времен важные проекты и заняться аналитикой. Идеальный вариант — составить карту желаний и проработать все допущенные ошибки.

Рак

Турисаз, соуло и йера предвещают Ракам на грядущей неделе неплохие дивиденды от затраченных ранее на ценные проекты усилий. Но расслабляться не стоит: важно продолжать занимать активную позицию, чтобы приумножить полученное. В то же время не исключены сложности в рабочей сфере и личной жизни.

Лев

Манназ, эваз и перевернутый отал советуют рожденным под знаком Льва персонам быть более открытыми и научиться доверять окружающим. Необходимо также обратить внимание на то, что само идет в руки, — прислушивайтесь к знакам. Какая обстановка будет складывать вокруг Львов — решать только им. Однако важно своевременно совершать правильные поступки.

Дева

Уруз, перто и отал даруют Девам на неделе с 22 по 28 марта массу возможностей: будет легко строить диалог с близкими и незнакомцами, решать сложности на работе. Полезно при этом будет освоить какой-нибудь дополнительный навык. Как говорится, чтобы быть счастливым, достаточно лишь каждый новый день быть лучшей версией себя в прошлом.

Весы

Руны эваз, иса и перевернутая феху рекомендуют Весам воздержаться от крупных трат и инвестиций в какие-либо проекты на грядущей неделе. Важно осознанно подходить к делам и не делать скоропалительных выводов. Представителям этого знака стоит внимательнее относиться к выбору партнеров, ведь общий успех в будущем зависит от всех участников «сделки».

Скорпион

Перевернутая вуньо, эваз и манназ советуют Скорпионам не слишком критично относиться к своим партнерам, товарищам и друзьям. Лучше обратить внимание на те возможности, о которых раньше эти личности и не догадывались. Чем чаще на этой неделе Скорпионы будут встречаться с незнакомцами и заводить полезные связи, тем лучше будет качество их жизни в ближайшем будущем.

Стрелец

Йера, перевернутый тейваз и беркана предостерегают Стрельцов от чрезмерного трудоголизма. Не стоит понапрасну тратить нервы и переживать из-за ерунды. Лучше посвятить время личному росту: изучить полезную литературу, в конце концов, сходить в театр. Разгрузочные дни бывают очень полезны!

Козерог

А вот Козерогам перевернутая райдо, перевернутая феху и соуло не советуют куда-либо выбираться или начинать новые дела. Даже банальный поход по магазинам может обернуться большой проблемой. Но печалиться не стоит: совсем скоро наступит белая полоса. Ориентировочно, 27 и 28 марта, — тогда и может будет порезвиться от души.

Водолей

Руны иса, перевернутый уруз и эваз рекомендуют Водолеям остановиться и сделать глубокий вдох: накопить сил и энергии для новых открытий, обзавестись надежными партнерами и тылом. В дальнейшем представителям этого знака нужно действовать решительно и уверенно, чтобы не упустить шанс стать счастливыми.

Рыбы

Соуло, перевернутый отал и перевернутый уруз советуют Рыбам не пренебрегать творческими позывами, но также не планировать масштабных проектов. Лучше всего — посидеть неделю в тихом уголке и заниматься истинно любим делом. Спросите, почему? Возможен недостаток материальной, энергетической базы для реализации всех планов, что задумали эти личности. Тем не менее у Рыб очень хороший созидательный потенциал, дающий прекрасные возможности в будущем.

Ранее 5-tv.ru рассказал, какие события руны предсказали в 2021 году жителям Земли.