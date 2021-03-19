Эрдоган назвал «роскошным» ответ Путина на слова Байдена
По словам турецкого лидера, высказывания главы Соединенных Штатов в адрес президента РФ недопустимы.
Фото: www.globallookpress / Kremlin Pool
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прокомментировал ответ Владимира Путина Джо Байдену. По мнению турецкого лидера, реакция российского президента на угрозы американского коллеги оказалась «роскошной». А вот глава Соединенных Штатов, как подчеркнул Эрдоган, позволил себе недопустимые высказывания.
Başkan Erdoğan'dan Biden-Putin tartışmasına yorum#RecepTayyipErdoğan #JoeBiden #Putin pic.twitter.com/gViKJWQRIY— Beyaz Gazete (@BeyazGazete) March 19, 2021
Ранее Байден публично заявил, что Россия должна нести ответственность за якобы вмешательство в выборы в США. Причем наказан должен быть не кто-нибудь, а лично президент Владимир Путин. Американский лидер подчеркнул, что глава РФ «за все заплатит».
Глава РФ неожиданно ответил на угрозы своего коллеги.
«В детстве, когда мы во дворе спорили друг с другом, мы говорили: кто как обзывается — тот так называется. Это не просто детская поговорочка и шуточка, смысл тут глубокий, психологический. Мы всегда в другом человеке видим себя», - порассуждал российский президент.
Впоследствии он пригласил Байдена на дискуссию в прямом эфире, которая может состояться 19 или 22 марта. Президент США ушел от ответа на инициативу российского коллеги.
Читайте также
58%
0.48 88.43
0.31
Нашли ошибку?