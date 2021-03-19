Эрдоган назвал «роскошным» ответ Путина на слова Байдена

|
Карина Бернтгольц
Срочная новость 1 036

По словам турецкого лидера, высказывания главы Соединенных Штатов в адрес президента РФ недопустимы.

Эрдоган назвал «роскошным» ответ Путина на слова Байдена

Фото: www.globallookpress / Kremlin Pool

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прокомментировал ответ Владимира Путина Джо Байдену. По мнению турецкого лидера, реакция российского президента на угрозы американского коллеги оказалась «роскошной». А вот глава Соединенных Штатов, как подчеркнул Эрдоган, позволил себе недопустимые высказывания.

Ранее Байден публично заявил, что Россия должна нести ответственность за якобы вмешательство в выборы в США. Причем наказан должен быть не кто-нибудь, а лично президент Владимир Путин. Американский лидер подчеркнул, что глава РФ «за все заплатит».

Глава РФ неожиданно ответил на угрозы своего коллеги. 

«В детстве, когда мы во дворе спорили друг с другом, мы говорили: кто как обзывается — тот так называется. Это не просто детская поговорочка и шуточка, смысл тут глубокий, психологический. Мы всегда в другом человеке видим себя», - порассуждал российский президент.

Впоследствии он пригласил Байдена на дискуссию в прямом эфире, которая может состояться 19 или 22 марта. Президент США ушел от ответа на инициативу российского коллеги. 

Читайте также

-5° Атмосферное давление 766 мм рт. ст.
Относительная влажность 58%
74.14
0.48 88.43
0.31
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 19 марта, для всех знаков зодиака

Последние новости

19:34
Максим Галкин рассказал, кто заменил его детям бабушку и дедушку — видео
19:28
«Папа ушел к другой тете»: Жительница Ивановской области избивала трехлетнюю дочь— видео
19:07
«Пустой костюм с телесуфлером»: готов ли Байден на прямой диалог с Путиным
18:59
«Обнимаю крепко-крепко»: Пугачева поздравила Леонтьева с днем рождения
18:49
«Настоящее чудо»: При взрыве в Химках чуть не погибла дочь потерявшего жену Сумишевского
18:44
Особые чувства: более 700 детей стали жертвами насилия в британском футболе

Сейчас читают

Почему после COVID-19 у пациентов начинают светиться ногти — объясняет врач
Рунический гороскоп на неделю с 22 по 28 марта для всех знаков зодиака
Жорин посоветовал девушкам «экспериментальный» способ выйти замуж
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 19 марта, для всех знаков зодиака

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Что изменится в жизни россиян с 1 марта
Стало известно, как накопить пенсию в сто тысяч рублей
2021: Встречаем год Белого Металлического Быка правильно
Гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака