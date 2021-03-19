Эрдоган назвал «роскошным» ответ Путина на слова Байдена

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прокомментировал ответ Владимира Путина Джо Байдену. По мнению турецкого лидера, реакция российского президента на угрозы американского коллеги оказалась «роскошной». А вот глава Соединенных Штатов, как подчеркнул Эрдоган, позволил себе недопустимые высказывания.

Ранее Байден публично заявил, что Россия должна нести ответственность за якобы вмешательство в выборы в США. Причем наказан должен быть не кто-нибудь, а лично президент Владимир Путин. Американский лидер подчеркнул, что глава РФ «за все заплатит».

Глава РФ неожиданно ответил на угрозы своего коллеги.

«В детстве, когда мы во дворе спорили друг с другом, мы говорили: кто как обзывается — тот так называется. Это не просто детская поговорочка и шуточка, смысл тут глубокий, психологический. Мы всегда в другом человеке видим себя», - порассуждал российский президент.

Впоследствии он пригласил Байдена на дискуссию в прямом эфире, которая может состояться 19 или 22 марта. Президент США ушел от ответа на инициативу российского коллеги.