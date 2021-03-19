Военный эксперт рассказал, почему НАТО боится подлодку «Ростов-на-Дону»

Беспокойство НАТО по поводу невидимого присутствия российской подводной лодки Б-237 «Ростов-на-Дону» в Средиземном море вызвано мощным вооружением, которым оснащена субмарина. Об этом в интервью 5-tv.ru сообщил военный эксперт Игорь Коротченко.

По его словам, все новые российские подводные лодки малошумные, их практически невозможно обнаружить. Кроме того, они несут новые виды ударных комплексов вооружений, в частности крылатые ракеты «Калибр».

«В силу этих причин естественно западные страны рассматривают данный тип подлодок как угрозу для себя. В данном случае, если они не собираются воевать с Россией, то никакой угрозы не существует, поэтому это виртуальные оценки», — заявил Коротченко.

Тем не менее, считает эксперт, они свидетельствуют о превосходных характеристиках современных подводных лодок, которыми располагает Военно-морской флот России.

Ранее 5-tv.ru писал, что авиация НАТО следит за присутствием российской подлодки в Средиземном море, однако несколько дней назад для Б-237 «Ростов-на-Дону» стала невидима для сил Альянса, что вызвало особое беспокойство у западных военных.