«Ну пусть ищут»: Авиация НАТО несколько дней не может найти «Ростов-на Дону»

Авиация НАТО несколько суток не может разыскать российскую дизель-электрическую субмарину Б-237 «Ростов-на-Дону» в Средиземном море, которая вышла из порта Тартус. Подлодка вооруженная ракетами «Калибр», спряталась надежно и теперь представляет для Альянса невидимую угрозу.

Еще до того, как субмарина переступила порог Средиземного моря, авиация и военно-морские силы НАТО развернули настоящую «охоту» несколько недель назад.

«За перемещениями российской подводной лодки внимательно следили несколько самолетов Boeing P-8A Poseidon ВМС США, базирующихся в Роте, Испания, и Сигонелле, Сицилия», — пишет итальянское издание Le Republica.

Дело в том, что Альянс проводит в Средиземном море учения с использованием авианосных групп. Чтобы снизить риски и не дать подлодке незаметно скрыться, самолеты несут дежурство над Средиземным морем ежечасно. Однако их старания не дают результатов. Вместе с тем, исчезновение Б-237 вызвало озабоченность у США, в связи с ее «способностью собирать конфиденциальную информацию».

Источник РИА Новости заявил, что с подлодкой все в порядке — она находится на связи и передает информацию.

«Попытки НАТО найти ее не увенчались успехом. В то же время российское командование не теряет связь с «Ростов-на-Дону», — приводит его слова агентство.

По данным командующего Черноморским флотом вице-адмирала Игоря Осипова, сегодня в Средиземном море на дежурстве находятся шесть подлодок флота.

«Ну, пусть ищут. Просто она оправдывает бесшумность свою», — сообщил экс-начальник главного штаба ВМФ России адмирал Виктор Кравченко.

Ранее 5-tv.ru писал, что три атомные подлодки поступят на вооружение ВМФ до конца года.