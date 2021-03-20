Стоянов назвал имя артиста, который может быть Неваляшкой в шоу «Маска»

Пятый выпуск популярного телешоу «Маска» рассекретил знаменитость, которая выступала в костюме Банана. Под маской тропического фрукта скрывался актер Юрий Стоянов. В афтер-шоу с Вячеславом Макаровым актер признался, что ему было очень приятно, когда его вокал узнали. Так как мало кто слышал, как он поет.

В ходе беседы с Макаровым, артист заявил, что в костюме Неваляшки может скрываться его друг, тезка и пародист — Юрий Гальцев.

«Мы приятельствуем, и в отличие от очень многих зрителей, я очень часто слышу, как он поет приватно, с гитарой. У него прекрасная джазовая манера, джаз-рок-дворовая, очень странная, и он очень меняет голос от верха до низа. Очень пластичный голос со всякими штучками», — поделился предположением Стоянов.

Из второго сезона телепроекта «Маски» выбыло уже четыре участника. Жюри осталось разгадать личности оставшихся десять персонажей. В четвертом выпуске ушел Иосиф Пригожин, который выступал в костюме Ананаса. Позднее в афтер-шоу продюсер признавался, что его могли бы оштрафовать на круглую сумму, если бы его супруга Валерия, которая заседает в жюри проекта, догадалась, что он принимает участие в шоу.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Анита Цой объяснила причину скандала на шоу "Маска", который повлек за собой уход Азизы.