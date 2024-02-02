Невролог рассказал, когда судороги могут указывать на опасные болезни

Порой судороги могут говорить о наличии серьезного заболевания. Особенно, если речь идет о спазмах головы, лица, шеи или рук. Об этом рассказал врач-невролог Юрий Андрусов.

По словам медика, чем ближе к голове случаются судороги, тем больше опасений это должно вызывать. Дело в том, что это может быть сигналом наличия миоклоний или дистоний.

«Если вы замечаете, что какие-то мышечные спазмы, непроизвольные движения и дрожания начинают вовлекать мышцы головы, лица, шеи или рук, то это очень нехороший и настораживающий признак», — рассказал Андрусов в беседе с «360».

Чаще всего от судорог различной степени интенсивности страдают ноги. Большинство считает, что виноваты во всем «плохие» сосуды. Но все может быть совсем не так.

«Зачастую человек сразу идет не столько к неврологу или ортопеду, а к флебологу, полагая, что это какая-то проблема с венами ног. Это действительно бывает, но достаточно в небольшом количестве случаев, — пояснил невролог. — Наиболее частой проблемой, как это ни странно, становится в определенной степени перегрузка мышц ног».

Вероятнее всего, следует искать такие ортопедические проблемы, как плоскостопие, деформации стопы, искривление таза или позвоночника. Также стоит убедиться, что проблемы не вызывает слишком тесная или неудобная обувь. Стоит отметить, что у женщин чаще всего «виновниками» судорог являются высокие каблуки.

Не исключен и вариант, что у пациента наблюдаются нарушения электролитного баланса.

«Переизбыток или недостаток каких-либо элементов, например, калия или магния. При их недостатке могут возникать судорожные мышечные спазмы, ощущение мурашек, покалывания в руках и ногах», — добавил напоследок доктор Андрусов.

Ранее 5-tv.ru писал, о каких болезнях могут рассказать глаза.