ТОП-5 женских имен, которые мужчины считают самыми сексуальными

|
Егор Измалкин
Егор Измалкин Журналист 1 051

Как оказалось, представителей сильного может сводить с ума не только красота.

ТОП-5 женских имен, которые мужчины считают самыми сексуальными

Фото: Depositphotos / dashek

В некоторых женских именах есть особая энергетика — в них будто бы заложен код привлекательности, чувственности и притягательности. А все потому, что звуковая вибрация способна вызывать у человека определенные эмоции и даже возбуждать.

Лилия

Изысканное звучание этого имени, ассоциируется с красотой и чудесным ароматом цветка. В мелодизме имени будто бы есть звон колокольчика или перебор струн. Стоит знать, что Лилия предпочитает терпеливых, серьезных и хорошо обеспеченных мужчин. В свою очередь она может притвориться даже слабой.

Елизавета

В одном случае она Лизонька, в другом Лизетта, а еще Вета или Лизуня. Каждый день будто новый характер — с ней не соскучишься. Что касается сексуальности, то это практически ролевые игры — достаточно просто поменять вариацию. Сама Лиза не прочь поучаствовать в этом спектакле.

Жанна

Это имя имеет очень сильный энергетический заряд. Активность и страстность обладательницы данного имени заметна уже в детстве — веселая, выносливая, с повадками лидера. Она легко управляет мужскими сердцами, а им это только нравится. Адреналин гарантирован тому счастливчику, кто находится рядом с этой особой.

Анжелика

Обладательница этого имени пользуется своим женским очарованием и находчивостью. Она обладает шармом, который будоражит кровь мужчин. Анжелика никого не оставляет равнодушным, она умелая обольстительница и способна вдохновить избранника на самые невероятные поступки, пишет wday.ru.

Лолита

Роман Владимира Набокова наложил на имя Лолита особенный флер, но с литературной героиней реальная Лолита имеет не так много общего. Обладательница имени является воплощением импульсивности, темперамента и оптимизма. Она привлекательна и чувственна. Секс для нее значит очень многое, и мужчины это чуют за версту.

Ранее 5-tv.ru публиковал ТОП-5 самых опасных знаков зодиака среди женщин.

-3° Атмосферное давление 760 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
74.29
0.64 84.07
0.87
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 10 января, для всех знаков зодиака

Последние новости

3:00
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 10 января, для всех знаков зодиака
2:43
ТОП-5 женских имен, которые мужчины считают самыми сексуальными
2:19
Ярушин рассказал о постельных сценах с Самбурской: «Не было такого, чтобы там зашевелилось»
1:51
Ивлеева привезла семью на отдых в неожиданное для себя место: «Даже не верится!»
1:24
Российский вирусолог обнаружил способность «омикрона» делиться генами с другими штаммами
0:56
Как сложилась личная жизнь Анны Банщиковой и как выглядят ее подросшие дети

Сейчас читают

Дмитрий Шепелев показал лицо младшего наследника: «Сын. Январь. Кролик»
Что можно и категорически нельзя делать 10 января в Домочадцев день
С ретро-Меркурием идеи «выстрелят»: астропрогноз на неделю с 10 по 16 января
Какие выплаты и кому планируются в России в 2022 году

Новости Lentainform

Загрузка...

Новости СМИ2

Интересные материалы

Звезда Битвы экстрасенсов рассказала о грядущем 2022 годе
Для кого 2022-й станет переломным годом
Гороскоп на 2022 год для всех знаков зодиака
Китайский гороскоп для всех знаков на 2022 год