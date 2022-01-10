ТОП-5 женских имен, которые мужчины считают самыми сексуальными

В некоторых женских именах есть особая энергетика — в них будто бы заложен код привлекательности, чувственности и притягательности. А все потому, что звуковая вибрация способна вызывать у человека определенные эмоции и даже возбуждать.

Лилия

Изысканное звучание этого имени, ассоциируется с красотой и чудесным ароматом цветка. В мелодизме имени будто бы есть звон колокольчика или перебор струн. Стоит знать, что Лилия предпочитает терпеливых, серьезных и хорошо обеспеченных мужчин. В свою очередь она может притвориться даже слабой.

Елизавета

В одном случае она Лизонька, в другом Лизетта, а еще Вета или Лизуня. Каждый день будто новый характер — с ней не соскучишься. Что касается сексуальности, то это практически ролевые игры — достаточно просто поменять вариацию. Сама Лиза не прочь поучаствовать в этом спектакле.

Жанна

Это имя имеет очень сильный энергетический заряд. Активность и страстность обладательницы данного имени заметна уже в детстве — веселая, выносливая, с повадками лидера. Она легко управляет мужскими сердцами, а им это только нравится. Адреналин гарантирован тому счастливчику, кто находится рядом с этой особой.

Анжелика

Обладательница этого имени пользуется своим женским очарованием и находчивостью. Она обладает шармом, который будоражит кровь мужчин. Анжелика никого не оставляет равнодушным, она умелая обольстительница и способна вдохновить избранника на самые невероятные поступки, пишет wday.ru.

Лолита

Роман Владимира Набокова наложил на имя Лолита особенный флер, но с литературной героиней реальная Лолита имеет не так много общего. Обладательница имени является воплощением импульсивности, темперамента и оптимизма. Она привлекательна и чувственна. Секс для нее значит очень многое, и мужчины это чуют за версту.



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