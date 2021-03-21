Фанаты разглядели животик на свежем фото молодой жены Петросяна Брухуновой

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Георгий Иванов
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Теперь знаменитость заподозрили в новой беременнности.

Фанаты разглядели животик на свежем фото молодой жены Петросяна Брухуновой

Фото: Instagram @bruhunova

Выбор костюмов  Татьяны Брухуновой стал вызывать вопросы у ее поклонников. Пользователи сети обратили внимание, что молодая жена Евгения Петросяна теперь появляется на публике исключительно в свободной одежде.

Более того, на некоторых снимках фанаты умудрились разглядеть «округлившийся животик» актрисы, что тут же вызвало подозрения в беременности Брухуновой.

Instagram @bruhunova

На странице звезды в соцсетях пользователи не перестают задавать вопросы о возможном рождении будущего ребенка, однако сама Брухунова не торопится отвечать поклонникам и делать какие-либо заявления на сей счет.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что юморист Евгений Петросян с супругой Татьяной Брухуновой отметили первый день рождения своего сына Вагана. Праздник вышел двойным — ведь малыш появился на свет 13 марта, как и его мама.

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