Фанаты разглядели животик на свежем фото молодой жены Петросяна Брухуновой
Теперь знаменитость заподозрили в новой беременнности.
Фото: Instagram @bruhunova
Выбор костюмов Татьяны Брухуновой стал вызывать вопросы у ее поклонников. Пользователи сети обратили внимание, что молодая жена Евгения Петросяна теперь появляется на публике исключительно в свободной одежде.
Более того, на некоторых снимках фанаты умудрились разглядеть «округлившийся животик» актрисы, что тут же вызвало подозрения в беременности Брухуновой.
На странице звезды в соцсетях пользователи не перестают задавать вопросы о возможном рождении будущего ребенка, однако сама Брухунова не торопится отвечать поклонникам и делать какие-либо заявления на сей счет.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что юморист Евгений Петросян с супругой Татьяной Брухуновой отметили первый день рождения своего сына Вагана. Праздник вышел двойным — ведь малыш появился на свет 13 марта, как и его мама.
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