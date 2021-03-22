Старая дружба и родственные связи: коррупционная схема губернатора Белозерцева

Всем шестерым участникам крупного коррупционного скандала в Пензе предъявлены обвинения. Накануне был задержан глава Пензенской области Иван Белозерцев. После обысков в его доме нашли полмиллиарда рублей наличными и, как считает следствие, губернатор регулярно получал взятки. Белозерцева доставили сегодня в Басманный суд Москвы, где арестовали до 20 мая 2021 года.

Задержаны также и заместители главы региона. В деле вообще много громких имен и крупных госконтрактов. Все, что известно к этому часу в материале Семена Еремина.

Вот так выглядит имущество чиновника с официальной зарплатой чуть больше пяти миллионов рублей в год. Только наличных в доме Ивана Белозерцева следователи нашли в сто раз больше. А еще часы премиальных брендов. Некоторые дороже годового дохода губернатора. Дорогая посуда, элитные машины. И очень много оперативников, желающих узнать, откуда все это. Они же будут обыскивать и рабочий кабинет главы региона, которого заподозрили в получении взятки — 31 миллион рублей.

«Губернатор обеспечивал группе компаний „Биотэк“ конкурентные преимущества при заключении государственных контрактов. Предметом этих контрактов были услуги по приемке, хранению, отпуску и доставке лекарственных препаратов, закупаемых за счет бюджетных средств», — заявила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

Вместе с Белозерцевым под подозрением оказался и глава группы компаний «Биотек». Бывший сенатор. В прошлом тесть и продюсер Николая Баскова Борис Шпигель. С пензенским губернатором их явно связывают давние деловые отношения. Госконтракты на поставки лекарств компания Шпигеля получает не в первый раз. Правда, не всегда успешно их выполняет. В 2019 году, например, регион страдал от нехватки инсулина и других препаратов. Диабетики покупали их за свой счет.

«Особенно полоски дорогие. Сахар надо мерить ежедневно. А я меряю где-то в неделю два раза».

Но Шпигель и его «Биотек» снова зашли на пензенский рынок. Впрочем, это не единственное сомнительное решение губернатора Белозерцева и его администрации. За последние шесть лет Счетная палата выявила злоупотреблений почти на три миллиарда рублей. Больше половины — при реализации госпрограмм. Ремонт там, где он не нужен. Завышение расходов. Нарушения в госзакупках.

«В этой области очень много проблем и вопросов, касающихся коррупции. В области строительства, сельского хозяйства. В данном случае медицины. Тендеры достаются той организации, которая завуалированно договаривается, выделяет откат», — заявил председатель комитета общественного контроля, заслуженный ветеран МВД РФ Мансур Юсупов.

Теперь уже следователи будут считать, за чей счет налаживал свою жизнь губернатор. Коттедж губернатора кстати уже обсуждала вся страна. Просто потому, что глава региона просто захватил часть дороги и построил забор. Чтобы организовать себе парковку.

«Вот на этой дороге губернатор Пензенской области Белозерцев построил коттедж и загородил эту дорогу, то есть присвоил себе дорогу общего пользования», — рассказывает активист Альберт Герасимов.

Впрочем, это лишь то, что видно невооруженным глазом. Куда больше остается в тени. Вся земля вокруг дома губернатора, которая раньше была муниципальной, теперь принадлежит его семье. Тысячи квадратных метров. В том числе территория городской стоматологической поликлиники. Да и само здание поликлиники в кадастре записано на сыновей Белозерцева.

На них вообще много чего записано. На двоих Данила и Александр владеют тремя участками сельхоз назначения, двумя зданиями и землей под ними. В аренде лесной участок. А еще за годы, пока папа у власти, успели купить шесть квартир и пять парковочных мест в элитном жилом комплексе.

Что делать, если квартиру хочется побольше, а в доме таких просто нет? Можно скупить в одном из подъездов половину этажа. Семье Белозерцева здесь на 12 этаже принадлежит сразу четыре квартиры общей площадью больше двусот квадратных метров.

Список объектов недвижимости, которыми владеет жена Александра Белозерцева еще длиннее. И насколько законными были все эти приобретения — еще предстоит проверить. Как и госзаказы, которые получала компания «Биотек». Ведь тендеры она выигрывает по всей стране. За последние десять лет их сумма составила больше 100 миллиардов рублей. И вполне возможно, что Белозерцев был не единственным, кто получал за это вознаграждение. А значит стоит ждать и новых уголовных дел.