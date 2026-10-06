Следствие намерено запросить арест гендиректора парка «Патриот» Игоря Васильева

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Диана Кулманакова
Диана Кулманакова Эксклюзив 44 0

В материалах уголовного дела о взятке фигурирует сумма в 80 миллионов рублей.

Арест главы парка «Патриот»: подробности Игоря Васильева

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

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Следственные органы намерены добиваться заключения под стражу генерального директора военно-патриотического парка «Патриот» Игоря Васильева. Об этом сообщил источник «Известий», знакомый с ходом расследования.

По словам собеседника издания, руководитель подмосковного парка обвиняется в получении взяток в особо крупном размере. В ближайшее время ему должны избрать меру пресечения.

Ранее Игоря Васильева задержали в Москве. В материалах уголовного дела фигурирует сумма в 80 миллионов рублей.

Главное военное следственное управление СК планирует ходатайствовать перед 235-м гарнизонным военным судом об аресте Васильева на два месяца. Вопрос о мере пресечения должен быть рассмотрен 6 октября.

Также под стражу заключили двух заместителей руководителя парка: одного — по делу о взятке, другого — по делу о мошенничестве. В материалах этих дел говорится примерно о 100 миллионах рублей, полученных от предпринимателей. По версии следствия, за деньги коммерсанты могли получать контракты и оформлять их исполнение только на бумаге.

До назначения в «Патриот» Васильев был аудитором Счетной палаты, руководил Росреестром и Кировской областью, работал заместителем главы Росстата.

Согласно декларации за 2021 год, на которую ссылается ТАСС, его доход составил 3,258 миллиона рублей. Он указал земельный участок и дом в пользовании, долю в квартире, а также автомобили Volkswagen Touareg и ВАЗ-21053.

Супруга Васильева за тот же год задекларировала доход в 3,846 миллиона рублей и автомобиль Toyota Land Cruiser 200 в собственности.

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