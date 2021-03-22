Эксперт объяснил, почему Алентова не может полностью открывать глаза

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Алексей Хитров
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Ранее поклонники обратили внимание на кардинальные изменения во внешности народной артистки России.

Эксперт объяснил, почему Алентова не может полностью открывать глаза

Фото: ТАСС / Никольский Алексей

Из-за множественных пластических операций у народной артистки России Веры Алентовой атрофировались лицевые мышцы, и она не может полностью открыть глаза. Такой вывод сделал пластический хирург Иван Володченков, отметив, что известная актриса — частый гость в кабинетах его коллег.

«Если сравнивать фотографии Алентовой 1990 годов и нынешние, можно понять, что Вера Валентиновна — частый гость в кабинете моих коллег. Минимум два раза она делала эндоскопию и прямую подтяжку лба, чтобы избавиться от нависания век и сделать взгляд более жизнерадостным и открытым», — рассказал специалист изданию «Собеседник».

Володченков отметил, что на свежих фотографиях 79-летней Алентовой четко видна асимметрия глаз, что тоже стало следствием чрезмерного увлечения пластикой.

«Верхнее веко справа поднимается хорошо. А вот слева наблюдается атрофия мышцы, отвечающей за поднятие левого века. Это происходит после проведения третьей-четвертой блефаропластики. Слабость мышцы возникает из-за того, что мягкие ткани зарастают фиброзом. Он не дает возможности в полной мере работать мышцам, поднимающим верхнее веко», — пояснил эксперт.

Также на лице актрисы Володченков обнаружил следы нижней блефаропластики — иссечения жировых мешков под глазами, проведенной не менее четырех-пяти раз, и операции по чик-лифтингу — расширенной блефаропластики с перераспределением мягких тканей щек. Не единожды Алентова исправляла и нос, о чем говорят изъяны кожи в этой области, говорит Володченков.

На нескольких фотографиях актрисы, сделанных в 1990 годах, хирург нашел следы пластических операций на губах, причем проведенных не очень качественно.

«По всей видимости, актрисе ввели некачественные филлеры или же специальный нерассасывающийся гель для увеличения объема. У нее была операция на губах — на них видны четкие рубцы по краю. Скорее всего, ей удаляли гель из губ», — отметил Володченков.

Омолаживалась Алентова и с помощью нитей, которые, по мнению хирурга, ей тоже устанавливались не единожды. Наконец, «поколдовала» актриса и над подбородком, проведя липофилинг.

«На свежих фотографиях мы можем наблюдать увеличенный объем подбородочной зоны. Это сделано для того, чтобы создать нижнюю границу лица. Шея у Алентовой также подверглась хирургическому вмешательству. У каждого из нас к 35 годам появляется одно кольцо Венеры, к 45 годам — второе. У Веры Алентовой даже намека на них нет», — резюмировал Володченков.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, поклонники обратили внимание на изменившуюся до неузнаваемости внешность актрисы Веры Алентовой.

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