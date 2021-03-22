Стали известны подробности пребывания Леры Кудрявцевой в реанимации

Ведущая Лера Кудрявцева, которую сегодня неожиданно госпитализировали, рассказала о том, как себя чувствует и раскрыла подробности нахождения в больнице.

По словам тележурналистки, бригада скорой помощи доставила ее в реанимацию прямо со съемочной площадки, а сама Кудрявцева сильно испугалась резкого ухудшения самочувствия.

«Испугалась я прилично. Увезли прямо со съемок. Проверяют, что со мной», — сообщила знаменитость в сторис на своей странице в Instagram.

На видео Кудрявцева молча лежит на реанимационной койке с прикроватным оборудованием. На ее лице еще остался макияж, который, судя по всему, делали для съемок.

О нынешнем состоянии звезды 5-tv.ru сообщил ее PR-менеджер Табриз Шахиди.

«Сейчас на обследовании. Чувствует себя хорошо», — рассказал он.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что за последнее время на светскую львицу и ее семью обрушилась целая чреда различных болезней и недугов. Так, в начале 2021 года Лера Кудрявцева с маленькой дочерью заразились коронавирусом. Вскоре после выздоровления телеведущая попала в больницу из-за перелома крестца, из-за чего какое-то время передвигалась в инвалидной коляске. Совсем недавно Кудрявцева показала, как выглядит ее мама Александра Ивановна, перенесшая инсульт летом прошлого года.