Российские артисты оценили попытку Киева наказать их за концерт в Крыму

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Рита Цветкова
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Звезды прокомментировали решение украинской прокуратуры возбудить против них уголовные дела за участие в празднике открытия Крымского моста.

Российские артисты оценили попытку Киева наказать их за концерт в Крыму

Фото: Instagram @prigozhin_iosif

Российские артисты прокомментировали решение украинской прокуратуры возбудить в отношении них уголовные дела за участие в концерте, посвященном открытию Крымского моста. Под удар попали такие звезды, как Алена Свиридова, лидер группы «Ва-БанкЪ» Александр Скляр и певица Валерия, которая приезжала с выступлениями на территорию полуострова после 2014 года.

Скляр подтвердил свое участие в концерте в Крыму, однако отметил — даже не задумывается о том, что может стать фигурантом уголовного дела. По словам музыканта, информация о решении украинской прокуратуры прошла мимо него — за подобными вещами хедлайнер «Ва-БанкЪ» попросту не следит.

Алена Свиридова заявила, что Киев не имел права наказывать ее, ведь в деяниях певицы не было ничего преступного.

«Я сама за мир и дружбу, не понимаю вот этого всего, мне очень жаль, что все выходит так», — сказала артистка в беседе с RT.

Выступала в Керчи и певица Валерия. Ее супруг, продюсер Иосиф Пригожин, счел возбуждение дела в отношении жены глупостью. По его мнению, со стороны Киева нелогично призывать российских артистов приезжать в Крым через Украину и одновременно вносить их в черные списки.

«В Крыму живут люди с российскими паспортами, они вошли в состав нашей страны путем всенародного голосования — что же теперь против всех крымчан дела заводить? Это преступление украинской власти против человечества, это фашизм! Но придет время, и эту власть также осудят», — цитирует Пригожина сайт KP.RU.

Особенно зол продюсер на президента Украины Владимира Зеленского. Разочарование связано в первую очередь с тем, что до политической карьеры киевский лидер и сам был артистом, бок о бок работал со многими звездами российского шоу-бизнеса.

Теперь же, как ранее сообщал 5-tv.ru, 23 исполнителя из РФ преследуются на Украине за «незаконное» посещение «оккупированного» полуострова Крым.

Крым вернулся в состав России по итогам референдума в 2014 году. За воссоединение проголосовали 96,77% жителей полуострова и 95,6% избирателей из Севастополя. Процедура прошла в строгом соответствии с международным правом, что неоднократно подчеркивали в Москве.

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