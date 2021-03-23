Склеил ласты: в Лондоне усыпили покусанного собакой Фредди Меркьюри

В Лондоне простились с любимцем публики и городской звездой Фредди Меркьюри, который одним своим появлением на берегу Темзы восхищал и радовал жителей и гостей британской столицы. На местную знаменитость напала и сильно покусала собака, после чего Фредди Меркьюри пришлось усыпить.

Конечно, речь идет не о лидере группы «Queen», а о тюлене, который регулярно заплывал в реку из Северного моря и выходил на берег в городской черте. Своим необычным поведением морское животное так веселило лондонцев, что ему дали имя главного британского святого после королевы, Гарри Поттера, The Beatles и Дэвида Бекхэма — Фредди Меркьюри.

Сообщается, что в ходе одного из своих лондонских «турне» тюлень в очередной раз вылез на берег, чтобы вместо света софитов насладиться лучами весеннего солнца, и не заметил, как к нему подкралась собака. Разъяренный пес набросился на Фредди Меркьюри, и тот не успел ускользнуть в воду.

Прохожие, конечно, отогнали собаку, но было уже поздно. Прибывшие ветеринары из специальной волонтерской службы по спасению морских животных British Divers Marine Life Rescue госпитализировали тюленя, но в больнице выяснилось, что помочь ему уже нельзя.

«После жестокого нападения он получил серьезный перелом и вывих ласты. Мы связались с одним из ведущих хирургов-ортопедов Великобритании, и он сказал, что, к сожалению, единственным вариантом является усыпление», — заявил глава волонтерской организации Алан Найт.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Индонезии отправили в тюрьму самого Наполеона Бонапарта. Конечно, и тут вместо французского императора выступил его тезка — генерал-инспектор местной полиции, который получил четыре с половиной года за взятку.