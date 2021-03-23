Видео аэродрома под Калугой, где при ЧП с Ту-22М3 погибли трое военных

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Алиса Маркова
Эксклюзив 1 042

В Минобороны РФ подтвердили гибель трех военных летчиков на аэродроме в Калужской области из-за нештатного срабатывания систем катапультирования.

Фото, видео: ТАСС / Малышев Николай; 5-tv.ru

Трое российских военных погибли на аэродроме под Калугой. В Мин-обороны сообщили — инцидент произошел на земле. В ходе подготовки к полету у бомбардировщика Ту-22-МЗ нештатно сработала система катапультирования. Так как воздушное судно не находилось на высоте, парашюты не успели раскрыться. Четвертый пилот выжил, он успел пристегнуться.

По информации 5-tv.ru, один из погибших — полковник Вадим Белослюдцев, командир 52-го бомбардировочного авиаполка. Коллеги и многочисленные подписчики хорошо знали об увлечении пилота — он делился в сети эффектными фото и видео военных самолетов, которые делал сам. Сегодня же в распоряжении 5-tv.ru оказались кадры, на которых запечатлен аэродром, где произошло ЧП.

Ранее 5-tv.ru публиковал рассказ эксперта об особенностях систем катапультирования в российских военных самолетах. Нештатное срабатывание в кабине бомбардировщика Ту22-М3 на аэродроме под Калугой привело к гибели троих пилотов. Пристегнутые ремни безопасности спасли жизнь четвертого летчика.

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