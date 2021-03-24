🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 24 марта, для всех знаков зодиака

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 24 марта, растущая Луна в знаке Льва будет побуждать к совершению необдуманных поступков. Риск потери денег и ресурсов в этот день очень велик. Многие ощутят неожиданную лень и полное нежелание работать. А самоуверенность будет настолько зашкаливать, что конфликты, проблемы с коллегами и партнерами по бизнесу будут почти неизбежны. Зато можно смело отправляться в путешествие — оно точно пройдет удачно.

♈ Овен

Вы переживаете необычный период, Овны. Скорее всего, вы уже столкнулись с непониманием того, куда идти дальше, стоит ли продолжать заниматься своим делом или поискать что-то другое. Не стоит волноваться — скоро Вселенная даст вам ответы на все ваши вопросы. Также можно ожидать романтических жестов от ваших возлюбленных.

Космический совет: скоро вы получите ответы на свои вопросы.

♉ Телец

Ваши карьерные возможности сейчас на пике, или вот-вот его достигнут, Тельцы. У вас есть все шансы на то, чтобы добиться еще больших успехов, получить повышение и серьезную прибавку к зарплате. С другой стороны, не закрываете ли вы глаза на проблемы в личной жизни, пока трудитесь, не покладая рук? Подумайте, не стоит ли изменить приоритеты?

Космический совет: займитесь решением своих проблем.

♊ Близнецы

Не стоит быть слишком откровенными с окружающими, Близнецы. В первую очередь это касается ваших конкурентов и даже любимых коллег. Вы думаете, что делитесь с ними идеями, а они могут выдать их за свои или использовать против вас. Самое время научиться хранить секреты. Кстати, это касается и вашей личной жизни.

Космический совет: держите свои секреты при себе.

♋ Рак

Наступило время для пересмотра ваших отношений с возлюбленными, Раки. Вы уже давно встречаетесь, часто остаетесь друг у друга, не пора ли съехаться или совершить более серьезный шаг? Но прежде решите для себя, действительно ли вы хотите этого или просто живете по готовому сценарию и принципу «так надо»? Это поможет избежать проблем и разрыва в дальнейшем.

Космический совет: определитесь, чего вы хотите от своей второй половинки.

♌ Лев

Задайте себе вопрос, приносит ли вам радость то, чем вы занимаетесь, Львы? И если работа или хобби заставляют вас просыпаться с улыбкой и радостно встречать новый день — то да, вы все делаете правильно. А если нет — подумайте, что можно изменить?

Космический совет: найдите то, что будет вас радовать.

♍ Дева

Что-то пошло не так, Девы? Вы ожидали от любимого добра и нежности, а получили обиду и измену? Или произошла неприятность на работе? Сейчас нужно перестать корить себя за случившееся и просто принять то, что это уже произошло. Вы не измените прошлое, если будете думать о случившемся снова и снова. Отпустите — и вам сразу станет легче.

Космический совет: научитесь забывать былое и идти дальше.

♎ Весы

В ближайшие дни может произойти то, что круто изменит вашу жизнь, Весы. Присмотритесь к сигналам, которые посылает Вселенная. Это поможет определиться с планами и понять, чего вы хотите. Заодно разберитесь с проблемой неуверенности в себе. Вы талантливы и умны — не нужно думать иначе.

Космический совет: поверьте в собственные силы.

♏ Скорпион

Чтобы решить проблемы в личной жизни, вам нужно научиться честности, Скорпионы. А именно — перестать скрываться за маской идеального партнера перед своими возлюбленными. Нужно понять, что единственный путь построения долгих и надежных отношений, — это быть самим собой. Это непросто, особенно, если вы всю жизнь пытались соответствовать чужим ожиданиям. Но результат того стоит.

Космический совет: научитесь быть самими собой.

♐ Стрелец

Сегодня может произойти неприятность, Стрельцы. Где именно и когда — неизвестно, но вам нужно быть к этому готовыми. Не стоит слишком переживать — просто наступил период, когда все валится из рук. Постарайтесь это принять и пережить, тогда вам будет проще справиться с последствиями случившегося.

Космический совет: примите происходящее с вами как данность.

♑ Козерог

Вот и на вашей улице наступил праздник, Козероги. Вы долго шли к цели, и вот она перед вами. В ближайшее время можно ожидать финансовой стабильности, роста доходов и других приятных сюрпризов. Похвалите себя — вы слишком редко это делаете. И наслаждайтесь происходящим — этот период продлится еще некоторое время. Можно немного расслабиться и не браться сразу за новый проект.

Космический совет: ожидайте приятных новостей.

♒ Водолей

Ваши неудачи в любви могут быть связаны с вашими нерешенными проблемами, Водолеи. Обратите внимание, не отгораживаетесь ли вы от партнера из-за страха боли от измены или расставания? Если вы продолжите так делать, то действительно останетесь в одиночестве.

Космический совет: перестаньте возводить вокруг себя стены.

♊ Рыбы

Наверное, ваша последняя любовная связь не могла быть удачной. Пора признаться в этом себе, Рыбы. Отрицать существование проблем, замалчивать их, лишь бы удержать человека рядом с собой, — это не лучшая идея. В любви важно быть откровенными. Возможно, это просто не «тот самый».

Космический совет: признайте неудачу и двигайтесь дальше.



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