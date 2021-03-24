Сочинский лицеист угрожал в социальной сети нападением на одноклассников

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Светлана Шевченко
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Юноша был задержан ФСБ РФ в рамках проведения оперативно-розыскных мероприятий.

Фото, видео: depositphotos / scanrail; ФСБ РФ

ФСБ РФ задержала ученика сочинского лицея в рамках проведения оперативно-розыскных мероприятий после его публикации в социальной сети «ВКонтакте» сообщения о желании изготовить взрывчатое вещество и напасть на одноклассников.

«В адресе его проживания изъято самостоятельно изготовленное взрывчатое вещество, компоненты для изготовления самодельных взрывных устройств», — говорится в сообщении ведомства.

Также силовики нашли у лицеиста личный дневник, в котором он записывал инструкции по сборке и применению взрывчатых веществ. Юноша кроме этого собирал материалы о вооруженных нападениях на образовательные учреждения.

В отношении несовершеннолетнего проводятся все необходимые процессуальные процедуры. По факту предварительного расследования решается вопрос о мере пресечения.

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