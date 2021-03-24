Пора в отпуск: ТОП-3 признака, что вам срочно необходимо отдохнуть от работы

Отпуск для многих является почти что несбыточной мечтой. Особенно это касается упорных трудяг, которые даже во время отдыха продолжают работать из дома. Высокая интенсивность труда, стресс и перегруженность создают некомфортную обстановку, которая снижает работоспособность и наносит вред психическому и физическому состоянию здоровья. Чтобы избежать этих неприятностей, необходимо вовремя понять, что вы устали и попросить у работодателя отпуск.

Эксклюзивно для 5-tv.ru психолог Антон Кузьмин рассказал, как определить у себя эмоциональное выгорание, которое сигнализирует о том, что вам срочно нужно взять паузу в делах. Специалист описал ряд признаков, которые явно указывают на истощение сил организма.

Раздражительность

Повышенный стресс и непосильные нагрузки на работе делают человека более уязвимым и агрессивным. Если вы все чаще беспочвенно злитесь — это верный симптом эмоционального выгорания.

«В течении не менее пяти дней вы замечаете, что стали раздражительны на работе или дома», — раскрыл первый признак Кузьмин.

Снижение эффективности

Рассеянное внимание, забывчивость или пониженная трудоспособность говорят о том, что ваш организм ослаб и остро нуждается в отдыхе. Пребывание на работе в таком состоянии будет вредно и вам, и всему рабочему коллективу, поэтому лучше не тянуть с отпуском.

«Ваша эффективность, как специалиста снизилась и вы стали выполнять за то же время меньше работы. Стало труднее запоминать тот объем информации, который еще недавно давался вам легко», — указал на еще один симптом эксперт.

Равнодушие к работе

Отсутствие интереса к тому, что вы делаете — тревожный звоночек, уверен специалист. Ведь тогда работа становится нескончаемым мучением, которое может только ухудшить ваше психофизическое состояние.

«Если вы обнаруживаете у себя некое безразличие к работе, то скорее всего вы находитесь в состоянии эмоционального истощения», — рассказал психолог.

Восстановить свои жизненные ресурсы вам поможет полноценный отдых. Чтобы не терять время в отпуске зря, необходимо соблюдать несколько простых правил, утверждает Кузьмин.

Например, психолог советует полностью отпустить рабочий процесс и перестать постоянно заглядывать в чат с коллегами или проверять почту. Для качественного отдыха нужно полностью исключить из своей жизни любые раздражители.

Так же эффективным способом справиться с эмоциональным истощением, врач считает занятия любимым делом. Прислушайтесь к себе и начните делать то, что нравится именно вам. Это могут быть как прогулки в одиночестве, так и посиделки в компании — главное, чтобы процесс приносил вам удовольствие.

Напоследок специалист добавил, если вам до сих пор приходится работать из дома, правильно организованный отдых для вас не менее важен, чем для остальных. Поэтому не забывайте вовремя делать полноценные перерывы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что половина россиян пожаловалась на эмоциональное выгорание.