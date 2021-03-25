Видео: Российский траулер опрокинулся при спуске на воду в норвежском Киркенесе

Российский траулер «Мелкарт» опрокинулся при спуске на воду в городе Киркенес в Норвегии. Эксклюзивное видео с места ЧП имеется в распоряжении 5-tv.ru.

Согласно имеющейся информации, судно длиной более 50 метров накренилось возле причала судоремонтной верфи «Кимек». Именно там проводят ремонт большого количества российских кораблей, отмечает NRK.

По предварительным данным, в момент инцидента на борту траулера находились восемь человек из 26 членов команды судна. Никто из них не пострадал.

Инцидент случился вечером в среду, 24 марта. Траулер «Мелкарт» опрокинулся на бок на небольшой глубине. В настоящий момент часть корпуса находится над уровнем воды. На месте работают сотрудники полиции, выясняются причины инцидента. Местные власти сообщают, что данных о загрязнении акватории нет.

Очевидцы сообщают, что судно находилось на верфи на ремонте, когда его начали спускать обратно в воду, траулер существенно накренился. Вероятно это произошло из-за того, что корабль был пустым снизу, поэтому верхняя часть судна оказалась тяжелее. Иными словами, траулер не был сбалансирован при спуске на воду, потому и случилась потеря устойчивости.