Видео: Российский траулер опрокинулся при спуске на воду в норвежском Киркенесе

|
Алиса Маркова
Эксклюзив 1 506

На месте работают сотрудники полиции, выясняются причины инцидента.

Фото, видео: ТАСС / Майстерман Семен; 5-tv.ru

Российский траулер «Мелкарт» опрокинулся при спуске на воду в городе Киркенес в Норвегии. Эксклюзивное видео с места ЧП имеется в распоряжении 5-tv.ru.

Согласно имеющейся информации, судно длиной более 50 метров накренилось возле причала судоремонтной верфи «Кимек». Именно там проводят ремонт большого количества российских кораблей, отмечает NRK.

По предварительным данным, в момент инцидента на борту траулера находились восемь человек из 26 членов команды судна. Никто из них не пострадал.

Инцидент случился вечером в среду, 24 марта. Траулер «Мелкарт» опрокинулся на бок на небольшой глубине. В настоящий момент часть корпуса находится над уровнем воды. На месте работают сотрудники полиции, выясняются причины инцидента. Местные власти сообщают, что данных о загрязнении акватории нет.

Очевидцы сообщают, что судно находилось на верфи на ремонте, когда его начали спускать обратно в воду, траулер существенно накренился. Вероятно это произошло из-за того, что корабль был пустым снизу, поэтому верхняя часть судна оказалась тяжелее. Иными словами, траулер не был сбалансирован при спуске на воду, потому и случилась потеря устойчивости.

Читайте также

+4° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 81%
76.15
0.79 90.05
0.28
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 25 марта, для всех знаков зодиака

Последние новости

11:39
В Москву экстрадируют обвиняемого в хищениях экс-сотрудник Минкульта
11:26
Роспотребнадзор оценил эффективность и безопасность «ЭпиВакКороны»
11:24
Пушков назвал реальные угрозы для США
11:19
Дурочка или прикидывается? Пять фраз, которые выдают глупую женщину
11:14
Прорыв трубы помог найти мумифицированное тело в квартире на Сахалине (18+)
10:47
Красота северного Приладожья: куда можно отправиться до сезона отпусков

Сейчас читают

Телепаты по гороскопу: названы 4 знака зодиака, способные читать чужие мысли
«Дали по носу за все выкрутасы»: мать Аршавина рассказала правду о болезни Казьминой
Старая дружба и родственные связи: коррупционная схема губернатора Белозерцева
Роскошь и наглость: чем владеет задержанный губернатор Пензенской области

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Почему президентство Байдена вызывает подозрения в США
Почему НАТО боится подлодку «Ростов-на-Дону»
2021: Встречаем год Белого Металлического Быка правильно
Гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака