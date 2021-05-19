Американец рассказал, что его удивило в российском магазине

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Алексей Хитров
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Гость из США назвал разницу между продавцами в России и на его родине.

Американец рассказал, что его удивило в российском магазине

Фото: Известия / Александр Полегенько

Американец по имени Максвел, живущий в России с 2016 года, рассказал, что его больше всего удивило при первом посещении магазина.

«В помещении не было ни души — 10–11 вечера. Только продавщица сидела за кассой и смотрела что-то на телефоне. Я, радостный, подхожу, выкладываю покупки, улыбаюсь, здороваюсь, пытаюсь быть дружелюбным. Она посмотрела на меня без улыбки, как будто я помешал ей, придя за покупками. Это было интересно», — рассказал американец на YouTube-канале «Открыто о России (Open talk about Russia)».

Как пояснил Максвелл, в США продавцы и работники сферы обслуживания ведут себя с покупателями совсем не так, как их коллеги в России. Поскольку их доходы зависят от количества обслуженных клиентов либо размера суммы, которую те потратят, сотрудники стараются быть максимально учтивыми и расположить посетителя к себе.

«В Америке работники сферы обслуживания всегда улыбаются, спрашивают, как дела, предлагают помощь. В России другой подход: „Делай то, что тебе нужно, и постарайся меня не вмешивать“. Поначалу это шокировало», — цитирует Максвелла «Экономика сегодня».

Американец пришел к выводу, что на его родине все сводится к деньгам, и люди тратят жизнь на их накопление. Россияне же относятся к деньгам более легкомысленно, считает Максвелл. По его мнению, это происходит из-за нестабильности рубля.

Также Максвелл отметил качество российского общественного транспорта и всеобщую доступность медицины в отличие от США. Если гражданин Соединенных Штатов не может позволить себе врача, он рискует умереть, то время как россиянин гарантированно получит медпомощь за счет государства, подчеркнул гость из США.

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