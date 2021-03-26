«Ушел под лед у них на глазах»: жена Липницкого о поисках его тела полицией

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Егор Измалкин
Эксклюзив 3 873

68-летний музыкант утонул в Москва-реке, пытаясь спасти собаку.

Фото, видео: Известия / Александр Казаков; 5-tv.ru

Тело основателя группы «Звуки Му» Александра Липницкого в Москве-реке видела полиция, но извлечь его из воды пока не удалось. Об этом 5-tv.ru сообщила супруга музыканта Инна.

«Его видели абсолютно точно, что он мертв. Его видела полиция плывущим мертвым. Он ушел под лед у них на глазах. Он точно мертв. Просто тело ушло под лед, и его вчера не нашли, и сейчас мы ищем, чтобы как-то организовать этот поиск», — поделилась вдова музыканта.

Пока, утверждает Инна Липницкая на месте нет сотрудников МЧС.

Известно, что накануне музыкант поехал кататься на лыжах вместе с собакой в район Николиной Горы. По словам свидетелей, животное оказалось в воде, Липницкий попытался спасти питомца. Под ним подломилась льдина и он оказался в воде. О трагедии стало известно утром от музыкального критика — Артемия Троицкого. Он сообщил об инциденте на своей странице в Facebook.

Как сообщал ранее 5-tv.ru, накануне с заявлением в полицию о возможной гибели Александра Липницкого обратилась его супруга. По ее словам, он вышел из дома для прогулки с собакой и после этого не выходил на связь. Автомобиль музыканта был позднее обнаружен возле дипломатического пляжа в поселке Николина Гора.

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