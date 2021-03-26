Звездное пополнение: Дмитрий Шепелев стал отцом во второй раз

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Рита Цветкова
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У телеведущего и его избранницы Екатерины Тулуповой 26 марта появился на свет малыш. Старшего наследника Шепелеву родила ныне покойная певица Жанна Фриске.

Фото, видео: Instagram @dmitryshepelev

В семье телеведущего Дмитрия Шепелева и его возлюбленной Екатерины Тулуповой пополнение. Вероятно, у пары родился мальчик. Еще недавно счастливый отец делился с публикой волнением от ожидания, и вот произошло чудо. Старший наследник знаменитости, как известно, был рожден в отношениях с ныне покойной певицей Жанной Фриске.

Имя новорожденного сына шоумен пока держит в секрете. Известно лишь, что роды проходили в одной из элитных клиник Москвы — «Лапино». О том, что заветный час близок, Шепелев публично не сообщал, однако сделал прозрачный намек в социальных сетях, написав, что впереди очень важный и насыщенный день.

На своей странице в Instagram телеведущий опубликовал первые фото с младшеньким и кадры из детской комнаты. На одном из снимков стоящий с крошечным свертком Дмитрий выглядит невероятно счастливым — едва сдерживает слезы. Пара благодарно принимает сотни поздравительных комментариев от фолловеров.

Instagram @dmitryshepelev

И для Шепелева, и для Тулуповой малыш стал вторым ребенком. Их дети от прежних избранников Лада и Платон живут вместе с родителями: по словам Дмитрия, поначалу малыши заявили, что не хотят братика или сестру, но по прошествии нескольких месяцев свыклись с мыслью о новом члене семьи.

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