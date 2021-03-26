Лучшие из лучших: как прошла церемония вручения IX Премии АПКиТ

Церемония вручения IX Премии Ассоциации продюсеров кино и телевидения (АПКиТ), согласно стилистической задумке ее организаторов, проходила в форме расследования. Ведущий мероприятия Гарик Мартиросян нашел «виновных» в создании самых успешных фильмов и сериалов 2020 года. Помогла ему в этом очаровательная Ирина Петрова. В выборе лучших был задействован так называемый «продюсерский клан». Действие развернулось в студии дополненной реальности Parallax Digital с применением технологии Virtual Production на площадке Пятого канала.

В 2021-м церемония вручения IX Премии АПКиТ состоялась в уникальном формате: продюсеры присутствовали очно в студии Пятого канала, а номинанты вышли в эфир онлайн при помощи российского сервера видеоконференций True Conf. Гости мероприятия выступили на виртуальной сцене, разработанной специально для мероприятия. Лауреатами IX Премии АПКиТ стали:

Лучшая работа звукорежиссера — «Перевал Дятлова»

Лучшая работа режиссера монтажа — «Шерлок в России»

Лучшая работа художника по гриму — «Зулейха открывает глаза»

Лучшая работа художника по костюмам — «Грозный»

Лучшая работа художника-постановщика — «Грозный»

Лучшие визуальные эффекты — «Перевал Дятлова»

Лучшая оригинальная музыка к сериалу — «Чики»

Лучшая работа кастинг-директора — «Чики»

Лучшая сценарная работа — «Зулейха открывает глаза» и «Перевал Дятлова»

Лучшая операторская работа — «Чики»

Лучшая режиссерская работа — «Чики»

Лучшая актриса второго плана в сериале — Татьяна Догилева

Лучший актер второго плана в сериале — Тимофей Трибунцев

Лучшая актриса сериала — Чулпан Хаматова

Лучший актер сериала — Петр Федоров

Лучший анимационный сериал — «Три кота»

Лучший полнометражный фильм — «Серебряные коньки»

Лучший комедийный сериал — «Беспринципные» и «#СИДЯДОМА»

Лучший мини-сериал — «Мертвые души»

Лучший сериал (более 24 серий) — «257 причин, чтобы жить»

Лучший сериал (5-24 серии) — «Чики»

Вручение специальных Призов жюри — вне конкурса — стало уже доброй традицией Премии АПКиТ, девятая — не исключение. Сразу два спецприза с формулировкой «За кино, спасающее жизнь»: создателям картин «Доктор Лиза» и «Шугалей». Первый — драматический биографический фильм Оксаны Карас, созданный в память о главе фонда «Справедливая помощь» Елизавете Глинке. Это совместный проект «Киностудии КИТ», Продюсерского центра IVAN и студии TAKE SHOT, снят в партнерстве с телеканалом НТВ при поддержке Министерства культуры РФ. Награда в студии Пятого канала была вручена продюсерам Рафаелу Минасбекяну и Александру Бондареву. «Шугалей» — российско-тунисский боевик Дениса Нейманда, основанный на реальной истории двух россиян, захваченных в плен во время гражданской войны в Ливии. Снят по инициативе и при поддержке Фонда защиты национальных ценностей кинокомпанией «Триикс Медиа». На церемонии IX Премии АПКиТ статуэтка была вручена лично продюсерам картины Инессе Юрченко и Сергею Шеглову. Считается, что картина сыграла не последнюю роль в освобождении из ливийской тюрьмы в конце прошлого года социолога Максима Шугалея и переводчика Самера Суэйфана, где они провели 18 месяцев.

Жюри IX Премии АПКиТ вручило специальный Приз Борису Грачевскому, художественному руководителю киножурнала «Ералаш», ушедшему из жизни 14 января 2021 года. Награда «Продюсеру, который оставался мальчишкой до последнего дня. От благодарных ровесников». Он руководил детским киножурналом почти двадцать лет — с 2002 года.

Специальный Приз «За эффективную защиту контента» на IX Премии АПКиТ — у компании CONTENTSCAN, создавшей одноименный сервис для борьбы с онлайн-пиратством. Статуэтка в студии Пятого канала была вручена Владу Ряшину, президенту группы Star Media, и генеральному директору Марии Гречишниковой.

Пятый канал несколько месяцев готовился к церемонии вручения IX Премии АПКиТ. В организации проекта участвовала первая в России виртуальная студия дополненной реальности. Для создания уникального изображения провели съемки комбинированных сцен. Специалисты редактировали декорации сцены в реальном времени, а благодаря технологии Motion Capture стало возможным добавлять виртуальные объекты за доли секунды, подстраиваясь под сценарий.

Для создания сцены также использовались уникальные технологии, разработанные на основе светодиодных экранов Absen и игрового движка Unreal Engine, который применяют в разработке известных на весь мир видеоигр. Эффект технологии Parallax обеспечил полное погружение в реальность на высококачественном экране.

В минувшем году церемонию награждения деятелей кино и телевидения в аккаунтах Пятого канала в сети интернет посмотрели более 400 тысяч пользователей. Премия АПКиТ стала бронзовым призером международного событийного фестиваля BEA World — 2020 и лауреатом российского национального конкурса «МедиаБренд». В этом году Пятый канал снова выступает генеральным информационным партнером грандиозного события.