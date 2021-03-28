Меркурий в Рыбах сулит опасность! Астропрогноз на неделю с 29 марта по 4 апреля

Период с 29 марта по 4 апреля будет наполнен различными опасностями. Однако на этой неделе появится уникальный шанс изменить свою жизнь при помощи сновидений. Астролог Алена Никольская эксклюзивно для 5-tv.ru рассказала о возможных неприятностях и поделилась техникой, которая поможет вам достичь желаемого, пока вы спите.

Меркурий в Рыбах

Нахождение этой планеты в знаке водной стихии очень коварно, утверждает Никольская. Это время обманов и иллюзий, которые могут иметь ощутимые последствия в ближайшем будущем. Астролог предупредила о возможной дезинформации и призвала быть как можно внимательней в этот непростой период.

«Очень часто на таких аспектах активизируются мошенники и прохиндеи всех сортов. Постарайтесь быть максимально аккуратными: не подписывайте бумаги, не участвуйте в переговорах. В этот период вы можете не заметить подводные камни, о которые потом может разбиться ваш фрегат успеха. Если такой ситуации избежать не удается — внимательно перепроверьте все, что подписываете. Будьте аккуратны со своей личной информацией, именно на этой неделе все тайное может стать явным. Также будьте аккуратны с гаджетами и с тем, что говорите. Меркурий отвечает за информацию и любые контакты», — предостерегла Никольская.

Уникальный шанс

Астролог рассказала, что этот период может в корне поменять вашу жизнь и поможет воплотить мечты в реальность. Для этого нужно будет всего лишь уснуть.

«В начале этой недели, а именно в понедельник, вторник и среду будут удивительные сны. Пока вы будете спать, помните, что есть техника контролируемых снов — когда вы спите и понимаете, что это сон. В этот момент сделайте небольшое усилие и измените сценарий вашего сна, чтобы там происходило то, что вам хочется. Ваша жизнь также начнет меняться, так как вам хотелось. Сейчас уникальное для этого время», — поделилась секретом Никольская.

Напоследок астролог добавила, что лучше уже сейчас начинать готовиться к следующей неделе, так как звезды обещают много активной деятельности.

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