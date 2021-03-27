«Не надо было совать нос»: Сазыкина назвала болезнь Казьминой проклятием за грехи

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Виктория Андреева
Эксклюзив 1 351

Экс-возлюбленная футболиста Андрея Аршавина чуть не лишилась жизни из-за развившегося некроза.

Фото, видео: Instagram @arshavina_alisia__mb; 5-tv.ru

Знаменитый продюсер Олеся Сазыкина призналась, что ничуть не жалеет экс-супругу футболиста Андрея Аршавина Алису Казьмину, угодившую в больницу. Молодая женщина из-за тяжелой болезни фактически осталась без носа. Звезда утверждает: во всем, что происходит с журналисткой, виновата лишь она сама — жизнь «бьет по лицу» не просто так.

В беседе с 5-tv.ru Сазыкина напомнила, что до Алисы футболист встречался с обаятельной красоткой, ныне телеведущей Юлией Барановской. Женщина ждала третьего ребенка, когда Аршавин объявил ей об уходе к Казьминой. За это предательство, по мнению продюсера, Вселенная и наказала любовницу.

«Состояние у нее безобразное! Я считаю, что это — бумеранг. Нельзя никогда уводить женатого мужчину. С учетом того, что она знала прекрасно, что Барановская беременна третьим, она все равно увела его из семьи. Ну они друг друга стоят. Что эта — мерзавка, что этот — мерзавец. Не считаю, что это была неудавшаяся пластика. Ее прокляли из-за того, что не надо было совать нос туда, куда не следует», — резко отреагировала Сазыкина.

Instagram @malakhov007

Возмутило Олесю и поведение самого Аршавина, который якобы только и делает, что плодится. Продюсер с сожалением констатировала, что уважаемый спортсмен по факту оказался не настоящим мужчиной, а жиголо, меняющим партнерш как перчатки.

Сазыкина призывала футболиста трезво взглянуть на мир и больше не зачинать детей. Ведь сегодня он может быть миллионером, а завтра все растерять.

«Когда у него деньги закончатся, что он будет делать? Прятаться от всех? Детей надо ставить на ноги! Считаю, что во всей ситуации Юля Барановская — королева. Отсудила 900 тысяч рублей в месяц. Наверное, любая другая женщина, которая бы осталась без мужа (но с детьми) захотела бы иметь такие же алименты. Браво, Юля!» — подытожила Сазыкина.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что журналистка Алиса Казьмина едва не погибла из-за внезапно начавшегося сепсиса. По догадкам медиков, могло иметь место тяжелое аутоиммунное заболевание.

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