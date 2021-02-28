Экс-супруга футболиста Андрея Аршавина — модель и журналистка Алиса Казьмина — впервые вышла на связь после четырехдневной комы. Пока звезда не решается выкладывать фото из больницы или вступать в открытые диалоги с фанатами. Она лишь оставила короткую запись под постом мамы в Instagram, как свидетельство, что за ее жизнь опасаться не стоит.

«Ты вернулась к нам, моя девочка. Восемь дней в реанимации, четыре дня в искусственной коме. Восемь дней ожидания, между жизнью и смертью. Значит, будешь жить!!!» — высказалась на днях Наталия Сарычева.

«Спасибо, мамочка любимая! Очень трогательно, больше я вас не оставлю, только выздоравливать!» — спустя сутки отреагировала Казьмина.

Instagram @sarycheva_nataliia

Проблемы со здоровьем у 38-летней модели начались давно. Экс-супруга Аршавина никогда не говорила о своем точном диагнозе, но отмечала, что заболевание связано со слабым иммунитетом. Звезде неоднократно проводили операции на лице, в результате чего сегодня она вынуждена частично его прятать.

«За считанные месяцы развился некроз. Я вовремя попала на операционный стол, когда оставалось от двух часов до двух дней. И был бы сепсис. Сделали две операции на голове, на клиновидной пазухе. Врачи вырезали все, что можно. До мозга оставались буквально миллиметры. Вспоминала тогда историю Юлии Началовой — если бы ей отрезали ногу, то, возможно, она осталась бы жива…» — делилась жуткой историей с поклонниками Алиса.

«Я вас не оставлю»: экс-супруга Аршавина впервые вышла на связь после комы 1/3 Instagram @arshavina_alisia__mb 2/3 Instagram @arshavina_alisia__mb 3/3 Instagram @arshavina_alisia__mb

Ранее 5-tv.ru рассказал, кто и почему хочет выселить тяжелобольную Алису Казьмину из дома бывшего супруга.