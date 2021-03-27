«Рука не работает»: Марк Горонок попал в больницу с обширным инфарктом

Звезда фильма «Все будет хорошо!», актер Марк Горонок попал в больницу с обширным инфарктом. Об этом сообщает Starhit.ru.

По информации издания, несколько дней назад артист почувствовал сильные боли в груди и вызвал скорую. Вердикт врачей оказался страшным — обширный инфаркт. Сейчас Горонок находится в тяжелом состоянии под пристальным наблюдением медиков.

«Ночью случился инфаркт, лежу в больнице, только телефон дали. Есть ничего не могу, правая рука не работает. Жена довела своими сообщениями, все плохо…» — рассказал 47-летний актер изданию.

У Горонока ранее уже были проблем с сердцем — врачи давно рекомендовали ему лечь в больницу, но тот все отказывался. Сам Марк считает, что его инфаркт произошел из-за стресса — сейчас он переживает конфликт с женой Анной.

Как сообщил 5-tv.ru, супруга звезды фильма «Все будет хорошо!» ранее заявила, что ее муж соврал о смерти жены и дочери, чтобы получить от друзей деньги на покупку спиртного. Сам Марк Горонок опроверг эти обвинения.