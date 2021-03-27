Японцев заворожили кадры всплывающих субмарин в ледяной пустыне Арктики

|
Георгий Иванов
1 868

В соцсетях среди зарубежных пользователей набирает популярность ролик Минорбороны РФ.

Фото, видео: depositphotos / alvinsevsk29; Министерство обороны РФ

Видео учений российских атомных подводных лодок в Арктике набирает популярность в японском сегменте Twitter. Пост на странице местного телеканала NHK за несколько часов стал одним из самых просматриваемых в аккаунте.

На пользователей сети произвели неизгладимое впечатление кадры, на которых видно, как сразу три ракетоносные АПЛ поднимаются из холодных глубин морской пучины, легко ломая, как шоколад в руке, полутораметровые толщи льда.

«Нам конец»

«США все еще претендуют на Северный Ледовитый океан

«Это безумие. Не остается ничего больше, кроме как бояться», — написали в комментариях пользователи Twitter.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Минобороны РФ опубликовало уникальные кадры с проходящей с 20 марта в районе архипелага Земля Франца Иосифа комплексной арктической экспедиции «Умка-21». На видео сразу три АПЛ одновременно всплыли из-подо льда на расстоянии не более 300 метров друг от друга.

Читайте также

+9° Атмосферное давление 766 мм рт. ст.
Относительная влажность 57%
75.76
-0.41 89.26
-0.72
Астрологи назвали знаки зодиака самых известных серийных маньяков

Последние новости

16:44
«Золотой Филипп!» — Лепс подарил Киркорову браслет за 1,2 миллиона рублей
16:33
ТОП-9 признаков, что мужчина рассматривает девушку как будущую жену
16:20
«Делайте этот шаг»: звезда сериала «Солдаты» призвал к вакцинации от коронавируса
16:18
Потерпевший крушение вертолет Ка-32 поднимают из Куршского залива — видео
16:09
Гинцбург перечислил главные преимущества вакцины «Спутник Лайт»
16:04
«Это фантастика»: Костомаров восхитился выступлениями российских фигуристов

Сейчас читают

Фото: Водолазы нашли тело Александра Липницкого в Москве-реке
В России с 1 апреля повысят социальные пенсии
Неравный бой: названы размеры пенсий Ларисы Гузеевой и Розы Сябитовой
Риски обманов: Володина дала прогноз для всех знаков зодиака на апрель 2021 года

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Почему президентство Байдена вызывает подозрения в США
Почему НАТО боится подлодку «Ростов-на-Дону»
2021: Встречаем год Белого Металлического Быка правильно
Гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака