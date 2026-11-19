Двоюродная сестра комика Элдоса Алмазова 19 ноября сообщила фанатам о его смерти. Участнику популярного шоу «Открытый микрофон» на ТНТ было всего 29 лет.

Зрители полюбили парня за самоиронию, необычную подачу и способность говорить о сложном с улыбкой. Он всегда с легкостью превращал неприятные жизненные ситуации в шутки, пока не узнал о злокачественной опухоли костей. Впереди были химиотерапия, операция, продолжительное восстановление и надежда собрать деньги на лечение.

Как жил и боролся с болезнью Алмазов и чем запомнился фанатам?

Что известно о последних днях Элдоса Алмазова

Telegram/Eldos Almazov

Известие о кончине стендап-комика появилось 19 ноября 2026 года. Алмазов ушел из жизни в возрасте 29 лет — об этом сообщила его родственница.

«Я даже не думала, что когда-нибудь придется поделиться с вами такой новостью, но, видимо, такова была воля судьбы. Я являюсь двоюродной сестрой Элдоса. Мой отец и отец Элдоса — родные братья, мы дети родных братьев. Вчера, во время операции, мы потеряли Элдоса. Это огромная утрата для всех нас, особенно для его родителей», — написала она в комментариях под постом самого Алмазова.

За несколько месяцев до этого он публично рассказал о тяжелом онкологическом заболевании и необходимости срочного лечения.

Весной у юмориста диагностировали остеосаркому — злокачественную опухоль, поражающую костную ткань. Остеосаркома относится к агрессивным видам онкологических заболеваний.

Как Элдос Алмазов узнал о раке

Telegram/Eldos Almazov

О своем заболевании юморист сообщил 16 апреля 2026 года.

Опухоль находилась в левой ноге. По словам Элдоса, ему требовалось срочное лечение, включавшее химиотерапию, биопсию и хирургическое вмешательство.

Болезнь оказалась серьезным испытанием не только физически, но и финансово. Комик признался, что нуждается в помощи, и организовал сбор средств на медицинские процедуры.

Обращение артиста быстро распространилось по социальным сетям, о диагнозе и сборе средств сообщали кыргызстанские и российские издания.

Однако проблемы со здоровьем начались еще до того, как Элдос узнал о своем диагнозе.

На протяжении примерно месяца артист испытывал боль в ноге, но первоначально не связывал неприятные ощущения с опасным заболеванием. Он предполагал, что причиной мог стать ушиб или защемление нерва.

По советам знакомых юморист пользовался мазями и принимал таблетки. Однако облегчение оказывалось временным. Боль возвращалась, а состояние постепенно ухудшалось.

Со временем неприятные ощущения стали настолько сильными, что мешали нормально ходить. Тогда Алмазов решил обратиться за медицинской помощью.

Результаты обследования оказались тревожными. Вместо предполагаемой травмы врачи выявили злокачественное новообразование костной ткани.

Что Элдос Алмазов рассказывал о болезни в сети

Telegram/Eldos Almazov

После постановки диагноза Алмазов начал проходить назначенные медицинские процедуры. О своем состоянии он периодически рассказывал в личном блоге.

В сентябре комику провели операцию по удалению опухоли. После хирургического вмешательства Элдос сообщил подписчикам, что все прошло успешно, и поблагодарил их за поддержку.

Вскоре он рассказал, что собирается впервые после операции подняться на ноги. Артисту предстояло постепенно восстанавливать способность самостоятельно ходить.

Позднее Алмазов опубликовал короткое видео, на котором показал первые результаты реабилитации. Несмотря на перенесенную операцию, юморист старался сохранять привычную манеру общения с аудиторией.

Элдос продолжал проходить химиотерапию.

Накануне своего 29-летия он завершил первый послеоперационный курс. В день рождения комик сообщил подписчикам, что врачи рассматривают возможность его выписки.

«Всем привет, вчера первую химию после операции закончили, а сегодня мне стукнуло 29, и говорят, в понедельник выпишут вроде, у вас че нового?» — писал комик.

На этом этапе казалось, что артист постепенно восстанавливается. Но после очередного курса химиотерапии состояние комика резко ухудшилось.

По словам Элдоса, показатели крови значительно снизились.

«У меня после химии все показатели упали в 0, и опять стало плохо, в один день ночью начала течь кровь из носа и шла без остановки, собирались вызывать скорую, но тетя, которая там работает, приехали и помогли, сделали укол, тряпку с перекисью воткнули в нос и сказали утром ехать в больницу, сами поехали на вызов, и утром первым же делом поехали в больницу, положили в реанимацию, там мне помогли остановить кровотечение», — писал он.

В отделении интенсивной терапии артист провел два дня. После стабилизации состояния его перевели обратно в онкологическое отделение.

Позднее юморист сообщил, что его самочувствие улучшилось, а показатели крови начали возвращаться к норме. При этом очередной курс лечения пришлось перенести, чтобы дать организму время восстановиться.

Незадолго до смерти Алмазов написал, что находится дома и набирается сил перед следующей химиотерапией. По его словам, предстоящий курс должен был стать шестым с начала лечения.

Как Элдос Алмазов стал популярным

Instagram*/eldos_almazov

Элдос Алмазов родился 25 сентября 1997 года в селе Тельман Ошской области Кыргызстана.

С раннего возраста он отличался от сверстников внешностью. У будущего комика был гипофизарный нанизм — заболевание, связанное с недостаточной выработкой гормона роста.

Из-за этого рост Элдоса остановился примерно на отметке 130 сантиметров. Даже став взрослым, он продолжал выглядеть значительно моложе своего возраста. Семья Алмазова не располагала средствами для необходимого гормонального лечения.

В детстве особенности внешности доставляли Элдосу немало переживаний. Он не сразу научился спокойно относиться к своему росту и вниманию окружающих.

Однако со временем ситуация изменилась. Особенности роста впоследствии стали одной из главных тем его выступлений. При этом комик не ограничивался шутками о собственной внешности. Он рассказывал о повседневных ситуациях, отношениях с людьми и трудностях взрослой жизни, увлекался созданием коротких комедийных видеороликов.

Постепенно публикации в социальных сетях начали приносить ему известность на родине.

Со временем молодой человек решил попробовать себя за пределами Кыргызстана и отправился в Москву. До того как стендап начал приносить доход, Элдос работал доставщиком цветов.

Параллельно он продолжал вести социальные сети и искать возможности для развития карьеры. Зарабатывать удавалось в том числе благодаря рекламным публикациям.

В 2020 году Алмазов решил сосредоточиться на стендапе. Он писал монологи, выступал перед публикой и постепенно приобретал сценический опыт.

Широкую известность Элдосу принесло участие в шестом сезоне шоу «Открытый микрофон» на телеканале ТНТ.

В 2021 году начинающий комик появился перед наставниками проекта и представил монолог, построенный на самоиронии. Он рассказывал о том, как окружающие воспринимают его внешность, и обыгрывал ситуации, в которые попадал из-за небольшого роста.

По итогам выступления Элдос попал в команду Алексея Щербакова.

В дальнейшем Алмазов сумел дойти до полуфинала конкурса. После этого его начали приглашать в другие развлекательные программы. Среди проектов, в которых участвовал юморист, — «Большое шоу», «Что было дальше?» и Roast Battle.

Параллельно он продолжал выступать с собственными стендап-монологами и развивать социальные сети.

О чем мечтал и к чему шел Элдос Алмазов

Instagram*/eldos_almazov

Несмотря на взрослый возраст, незнакомые люди нередко принимали его за школьника. В Москве ему приходилось предъявлять документы, чтобы доказать свой возраст. При этом окружающие иногда сомневались в подлинности паспорта.

Сложности возникали и с подбором одежды. Из-за роста около 130 сантиметров Элдосу было непросто найти вещи подходящего размера во взрослых магазинах. Поэтому часть гардероба приходилось покупать в детских отделах.

Пока сверстники обсуждали карьеру, создание семьи и самостоятельную жизнь, самому Элдосу приходилось сталкиваться с повышенной родительской опекой. Вместо привычных для взрослого мужчины разговоров он мог услышать напоминание надеть шапку.

Несмотря на открытость на сцене, Элдос нечасто рассказывал о личных отношениях. Однажды артист признался, что не стремится заводить детей, поскольку переживает из-за вероятности передачи им заболевания.

Алмазов так и не успел жениться. После обнаружения опухоли артисту пришлось сосредоточиться на лечении.

Публичная деятельность отошла на второй план. Вместо анонсов выступлений в его блоге начали появляться сообщения о медицинских процедурах, самочувствии и восстановлении.

Тем не менее даже во время болезни Элдос продолжал общаться с поклонниками. Он благодарил их за помощь, рассказывал об изменениях в состоянии здоровья и старался не терять привычного оптимизма.

Последние публикации артиста были посвящены восстановлению после химиотерапии и подготовке к продолжению лечения.

* — признана в РФ экстремистской организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.