Перекрывший Суэцкий канал контейнеровоз впервые удалось сдвинуть с места

Гигантский сухогруз Ever Given, севший на мель и заблокировавший движение по Суэцкому каналу наконец-то удалось сдвинуть с места. Об этом сообщает «Экономика сегодня» со ссылкой на израильское издание The Jerusalem Post.

Сообщается, что очередная попытка снять с мели контейнеровоз увенчалась успехом после того, как вокруг и из-под корабля удалось извлечь более 20 тысяч тонн грунта. Как полагают эксперты, полностью высвободить судно может получиться уже сегодня.

К слову, по оценкам специалистов, каждый час простоя Суэцкого канала обходится компаниям в 400 миллионов долларов. В частности генеральный директор компании «Инфотэк-Консалт», доктор экономических наук Тамара Канделаки в интервью радиостанции «Говорит Москва» заявила, что из-за пробки в Суэцком канале многие компании, занимающиеся доставкой грузов, попадут под штрафные санкции. Она отметила, что грузоотправители по условиям контракта должны доставить товар к определенному сроку. При задержке они обязаны выплатить штраф.

«Сколько времени там будет задержка — такой будет и демередж. Это не сумма стоимости груза, это штрафные санкции. Какой размер — предсказать нельзя, потому что для этого надо пересмотреть все контракты», — уточнила экономист.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что контейнеровоз Ever Given сел на мель и заблокировал главную торговую артерию между Европой и Азией. По предварительным данным, причиной отклонения судна от курса могли стать погодные условия и ошибка капитана.