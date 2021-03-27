Актер «Сталинграда» на освидетельствовании вместо мочи сдал воду из унитаза

С актером Дмитрием Кочкиным случился конфуз: направленный сотрудниками ДПС на медицинское освидетельствование, он вместо мочи сдал на анализ воду из унитаза и теперь, скорее всего, лишится водительских прав. Об этом говорится в публикации паблика «Дорожный инспектор» во ВКонтакте.

Началось с того, что актера задержали инспекторы ДПС у дома № 49 по проспекту Непокоренных в Калининском районе Петербурга в момент управления каршеринговым автомобилем Renault. Заподозрив у мужчины признаки наркотического опьянения, полицейские предложили ему проехать на медицинское освидетельствование.

Там Кочкин, вместо того чтобы наполнить контейнер для анализов содержимым мочевого пузыря, зачерпнул в него воду из унитаза. Как пояснил потом актер, он просто «не хотел в туалет» и не смог что-то «выжать».

В итоге сотрудники ДПС оформили в отношении мужчины отказ от медосвидетельствования. Ему грозит штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение водительских прав на полтора-два года.

Актер Дмитрий Кочкин сыграл более 60 ролей в фильмах и сериалах, среди которых «Сталинград», «Довлатов», «Улицы разбитых фонарей», «Опера. Хроники убойного отдела», «Морские дьяволы», «Чужой район», «Шеф», «Светофор» и другие.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, известная российская телеведущая и блогер Настя Ивлеева рассказала, как ее поймали без прав сотрудники ДПС.