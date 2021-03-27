«Голый лежал»: младенца перемололо на мусорном заводе в Подмосковье

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Алексей Хитров
Эксклюзив 1 519

Со слов мужчины, около двух месяцев назад на предприятии уже происходил подобный случай.

Фото, видео: www.globallookpress.com, 5-tv.ru

Труп младенца был обнаружен на этапе сортировки мусора, рассказал сотрудник комплекса по переработке отходов в Подмосковье. По его словам, маленькое тело было буквально перемолотым.

«Перемололо его, весь побитый. По ленте пакет шел, голый ребенок лежал. После этого и нашли. Женщина-работница даже в обморок упала. Месяца два, может, новорожденный. Говорят, что новорожденный такой большой не бывает. Почти сантиметров 40. Пухленький такой, упитанный», — рассказал мужчина.

Сотрудник предприятия добавил, что у них это не первый подобный случай: около двух месяцев назад точно так же на сортировочной ленте обнаружили мертвого ребенка. При этом, отметил мужчина, завод работает недавно.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, труп младенца обнаружили 27 марта на сортировочной ленте во время переработки мусора на предприятии в деревне Поцелуево в подмосковном Егорьевске. По данному факту прокуратура Московской области организовала проверку. Причины и обстоятельства случившегося выясняются.

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