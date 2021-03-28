Теперь «прямое» зеркало: комик Морозов блеснул стройным телом после пластики

Звезда «Кривого зеркала» Александр Морозов опубликовал на своей странице в Instagram серию фотографий, которая поразила его подписчиков — на кадрах он продемонстрировал свою фигуру после радикальной пластики.

За несколько месяцев юморист сильно похудел, и последствия в виде обвисшей кожи ему пришлось устранять с помощью хирургов. Как признавался ранее 47-летний артист, сбросить лишний вес удалось благодаря операции по уменьшению желудка.

«Докладываю тем, кто не знает: мне сделали обширную абдоминопластику, убрали кучу кожи на целый рыболовный рюкзак, но мне, к сожалению, не отдали. Много чего еще сделали. Сегодня уже час гуляю по клинике. Чувствуется дискомфорт, приходится спать на спине. Но зубная боль намного хуже!» — делился с поклонниками артист.

Instagram @morozov_artist

Результаты всерьез занявшегося своим вешним видом Морозова вызвали бурю эмоций у фанатов. Кумир выглядит стройным и мужественным, его прежде комичный образ стал брутальным. Сам юморист не скрывает радости от своего преображения. Каждое фото он иронично подписывает: «Идущий без пуза приветствует тебя»; «Теперь в моей жизни не только „Кривое зеркало“, но и прямое»; «Готов не только к труду и обороне».

Ранее 5-tv.ru публиковал впечатляющее фото похудевшего на 115 килограммов продюсера Максима Фадеева. Полтора года назад тучный артист решил привести себя в форму и пересмотрел свой образ жизни.