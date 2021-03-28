Тела двух младенцев нашли на заводе по переработке мусора в Волгограде

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Алиса Маркова
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Накануне тело перемолотого новорожденного ребенка нашли на сортировочной ленте на мусороперерабатывающем заводе в Подмосковье.

Тела двух младенцев нашли на заводе по переработке мусора в Волгограде

Фото: ТАСС / Метцель Михаил

Тела двух младенцев нашли на заводе по переработке мусора в Волгограде. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на свой источник в правоохранительных органах. Жуткая находка была сделана утром в воскресенье, 28 марта.

«Личность матери известна. Установлено, что плоды мертворожденные. Организована проверка», — сообщают РИА Новости.

Накануне тело перемолотого новорожденного ребенка нашли на сортировочной ленте на мусороперерабатывающем заводе в Егорьевске в Подмосковье. Более того, как оказалось, это уже второй случай с начала года. По данному факту прокуратура Московской области организовала проверку. Причины и обстоятельства случившегося выясняются.

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