Тела двух младенцев нашли на заводе по переработке мусора в Волгограде. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на свой источник в правоохранительных органах. Жуткая находка была сделана утром в воскресенье, 28 марта.

«Личность матери известна. Установлено, что плоды мертворожденные. Организована проверка», — сообщают РИА Новости.

Накануне тело перемолотого новорожденного ребенка нашли на сортировочной ленте на мусороперерабатывающем заводе в Егорьевске в Подмосковье. Более того, как оказалось, это уже второй случай с начала года. По данному факту прокуратура Московской области организовала проверку. Причины и обстоятельства случившегося выясняются.