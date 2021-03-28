«Она была святая»: Аркадий Инин безутешен после смерти жены

Драматург и сценарист Аркадий Инин не находит себе места после похорон жены Инны Ивановой — недавно 83-летняя женщина умерла на их семейной даче под Сергиевым Посадом. Вместе они прожили без малого 60 лет, писатель был очень привязан к супруге — даже псевдоним себе взял в ее честь (настоящая фамилия драматурга Гуревич — Прим.ред.). Сейчас, после ухода жены, Инин буквально убит горем.

«Я сейчас плакать начну… Ничего внятно сказать не могу… Мы прожили 60 лет, и они улетели в одну секунду. Как это произошло, не понимаю. Она была святая, добрая, ласковая, умная. Это немыслимо… Все, больше я ничего не могу сказать», — вымолвил безутешный писатель в беседе с журналистами программы «Ты не поверишь!».

В жизни Аркадия Инина и его жены были разные периоды, порой они ссорились, но быстро мирились, потому что не могли жить друг без друга. Писатель поддерживал супругу до конца ее дней.

«С ужасом думаю, как он теперь будет жить без Инны. Это такая пара была, которую невозможно представить врозь», — рассказала знакомая семьи.

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