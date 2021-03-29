«Крутейшая певица!» — Марина Кравец покинула шоу «Маска» под восхищение жюри
Вокальные данные телеведущей приятно изумили зрителей и судей.
Фото: Instagram @marinakravets
28 марта произошло очередное разоблачение в шоу «Маска». Члены жюри сумели отгадать, кто выступал в костюме Солнца. Последние минуты перед раскрытием личности выступавшей были напряженными. Перед судьями предстали три участницы — Солнце, Змея и Единорог. Судьбу дневного светила решил Филипп Киркоров, так как рассекретить Единорога ему не позволила его маленькая наследница Алла-Виктория, сообщает Teleprogramma.pro.
«Я преклоняюсь перед Солнцем. Но с другой стороны, в зале находится девочка и не она одна, а много девочек в стране обожают Единорога… Так что, Солнце снимает маску! Я спас тебя, Единорожка. И одна маленькая девочка тебя спасла», — сказал Киркоров.
За маской яркой звезды скрывалась одна из резидентов Comedy Woman Марина Кравец. Ее разоблачили два члена жюри — Тимур Родригез и Александр Ревва.
Судьи принялись хвалить вокальные данные телеведущей.
«Ты крутейшая певица!» — заметила Валерия;
«Почему у тебя до сих пор нет альбома?» — поразилась Регина Тодоренко.
Сейчас в шоу «Маска» осталось восемь участников из 14. Ранее были раскрыты личности Черной Пантеры, Ананаса, Пингвина, Банана и Розовой Пантеры.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что стало известно кто мог «слить» имена всех участников шоу «Маска» в сеть.
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