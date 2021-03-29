«Живу в гармонии»: почему Лариса Долина наотрез отказывается выходить замуж?

Народная артистка России Лариса Долина полгода назад отпраздновала свой 65-й день рождения. Несмотря на прожитые годы, ни о каком выходе на пенсию звезда даже не думает — впереди столько нового и интересного!

Певица активно записывает песни, готовит туры по стране, выступает на корпоративах и снимается в шоу-программах. Скучать ей точно не приходится. Что же касается личной жизни и отношений с мужчинами, тут знаменитость достаточно категорична: ни с кем строить «счастливое будущее» она не намерена.

«Замуж я не хочу! Хочу отдохнуть. Я — свободная женщина. Живу в гармонии с собой. Я влюблена в жизнь. У меня складывается карьера прекрасно. Я записала столько новых проектов за последний год. Мы с дочкой и внучкой в последние годы отдыхаем вместе. Нам всем комфортно!» — цитирует Долину сайт Teleprogramma.pro.

Близкие звезду поддерживают. Например, дочь Ангелина Миончинская замечает, что только сейчас, в 65 лет, мама наконец «нашла себя». И пусть в ее жизни нет принца на белом коне и пресловутого «крепкого плеча», зато есть блеск в глазах и стремление двигаться вперед.

В официальном браке Лариса Долина состояла трижды. Ее первым супругом был джазовый музыкант Анатолий Миончинский. Звезда родила от него дочку Ангелину, но после развода общаться отцу с ней запретила. Вторым мужем знаменитости стал бас-гитарист Виктор Митязов. Селебрити прожили вместе около 11 лет, но и этот союз развалился.

В третий раз замуж Долина вышла в 1998 году. Ее избранником стал продюсер Илья Спицын. Звезда души не чаяла в кавалере, однако около трех лет назад появились слухи, что тот ей, не стесняясь, изменял. Артистка якобы выгнала нерадивого супруга и зареклась когда-либо заводить романы. Впоследствии сообщалось о существовании «тайного» любовника Ларисы Александровны. Однако ни опровергать, ни подтверждать эту информацию певица не стала.

Ранее 5-tv.ru рассказал, за что возненавидел Ларису Долину бывший муж покойной певицы Юлии Началовой.