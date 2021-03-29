Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина признался, что руководитель всегда шутит над ним 1 апреля. Об этом Дмитрий Песков рассказал 29 марта на заседании оргкомитета всероссийской премии «За верность науке».

«Он это делает постоянно», — поделился с журналистами представитель Кремля.

Помимо Пескова, объектами подшучиваний в День смеха становятся и другие сотрудники администрации президента РФ. Песков уточнил, что делают это «по-человечески».

«Еще как!» — добавил он.

Ранее 5-tv.ru писал, как в Кремле ответили на вопрос о дате послания Путина Федеральному Собранию.