«Еще как!» — Песков рассказал о первоапрельских розыгрышах Путина в Кремле
Пресс-секретарь президента РФ признался, что сам становился объектом подшучиваний начальника.
Фото: www.globallookpress.com / Kremlin Pool
Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина признался, что руководитель всегда шутит над ним 1 апреля. Об этом Дмитрий Песков рассказал 29 марта на заседании оргкомитета всероссийской премии «За верность науке».
«Он это делает постоянно», — поделился с журналистами представитель Кремля.
Помимо Пескова, объектами подшучиваний в День смеха становятся и другие сотрудники администрации президента РФ. Песков уточнил, что делают это «по-человечески».
«Еще как!» — добавил он.
Ранее 5-tv.ru писал, как в Кремле ответили на вопрос о дате послания Путина Федеральному Собранию.
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