Разин рассказал об эскортницах 80-х, ставших заслуженными артистками

Певец, политик и продюсер «Ласкового мая» раскрыл сумму гонораров, которые получали его коллеги в СССР на рынке эскорт-услуг. По его словам, данный бизнес пришел в страну во времена Перестройки.

«Тогда с концертов продюсеры имели около 10%, основной доход был как раз от эскорта. Имен певиц, которые охотно соглашались на подобное, не могу назвать, потому что они сегодня звания заслуженных артисток получили», — рассказал он «МК».

Разин пояснил, что девушек для сцены набирали из деревень. Если они были симпатичными, то их сразу приглашали в группу, даже если они не умели петь.

«Это не имело значение. Солистка все могла спеть. А такие девочки выходили на сцену в блестящих костюмах и делали все для того, чтобы боссы ее заметили. Например, концерт группы стоил 5000 рублей, а за девочку и ночь с ней давали 10000», — пояснил продюсер.

Как отметил Разин, на такие услуги соглашались многие, но не его подопечные из «Миража», так как они были настоящими артистками. Кроме того, считает продюсер, основателя группы «Комбинация» Александар Шишинина, вероятно, убили за то, что она из его певиц не захотела заниматься эскортом.

Ранее 5-tv.ru писал, что Разин заподозрил Леди Гагу в копировании образа Пугачевой.