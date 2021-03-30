Собаки или кошки: Песков рассказал о домашних животных Путина

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Виктория Андреева
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Пресс-секретарь заметил, что сейчас питомцы президента РФ стали менее публичными.

Собаки или кошки: Песков рассказал о домашних животных Путина

Фото: ТАСС / Дружинин Алексей

Президент России Владимир Путин всегда был неравнодушен к животным. Он признавался, что не просто понимает их, а буквально чувствует. В окружении главы государства всегда присутствовали собаки: на деловых встречах, переговорах. А что сейчас?

Как отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, в доме российского лидера по-прежнему живут собаки разных мастей. Их клички и породы государственный деятель уточнять не стал. Правда, с сожалением констатировал, что любимый лабрадор Конни, некогда случайно напугавший канцлера Германии Ангелу Меркель, скончался. Животное в 2000 году президенту Путину подарил ныне министр обороны РФ Сергей Шойгу.

«Конни, к сожалению, уже давно нет. Время идет… Но, конечно, домашние животные остаются в жизни президента. Они сейчас гораздо менее публичные, поэтому мне бы не хотелось про них рассказывать. <…> Я никогда не видел у президента кошек. Собак — да», — поделился Песков с «АиФ».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что преподнесение щенков в дар президентам на высшем уровне стало уже традицией. Так, во время одного из саммитов лидеров государств СНГ в Сочи президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов вручил Владимиру Путину щенка алабая. Российский лидер так обрадовался подарку, что не удержался и поцеловал пушистый комочек.

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